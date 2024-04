Nehéz eldönteni, hogy az Performance-csomag karosszériakiegészítőit a BMW-nél komolyan gondolták-e, vagy csupán valami ütős tudatmódosítót ropogtattak el, és utána érezték úgy, hogy ez így jó lesz. Mintha a Homasitából minden létező izét összevásároltak volna, a karbon bigyóktól a szárnyakon át a piros féknyeregig, és a végén még hozzácsaptak egy halom akciós titán kipufogócsövet is.

Az M2 megjelenése kicsit olyan, mintha azon évődtek volna a dizájnerek, hogy, na, ezt már tuti nem mered rábiggyeszteni. Erre a másik csak átnyújtotta a sörét, hogy fogja csak meg valaki. És az a legviccesebb, hogy valahogy mégis működik az egész. Ahogy élőben a 7-es (vár)megyényire puffadt veséire is kénytelen voltam anno azt mondani, hogy végülis nem is rossz, így az M2 Performance csomaggal agyonsminkelt kivitele is összeáll. Szó, mi szó, azért elég befogadónak kell lenni hozzá, de ha úgy nézzük, hogy ez egy versenypályáról a közútra tévedt vadállat, akkor rögtön könnyebb megemészteni.

Hogy te is el tudd dönteni, itt van ugyanez, pucéran is:

A 4580 milliméter hosszú, 1887 mm széles, 1403 mmm magas és 2747 mm-es tengelytávú karosszéria minden extra kiegészítő nélkül is roppant látványos, a szögletes formájú, és vízszintes fekete légterelő lemezekkel telerámolt BMW vese, a tengernyi hűtőnyílás, amik mind valamiféle hűtőradiátorhoz vezetik a levegőt, önmagukban is elég jól néznek ki. Oldalról a törékenynek tűnő, vékony küllős fekete felni talán a legszebb részlet, és sokat sejtetnek a mögötte látható, óriási lyuggatott féktárcsák is.

Érdemes megjegyezni, hogy az autó szélesebb a karbon oldalszárnyakkal, mint gondolnád, parkolásnál, de egy sima beszállásnál is kifizetődő, ha ezt észben tartod és számolsz vele. Hátul aztán jön a középre, egy csokorba rendezett négy darab – hat hengerre jut ennyi – titán végű kipufogóvég és persze a hátsó, tekintélyes méretű légterelő.