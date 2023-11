2-es kupétól az X7-ig minden rendes hosszmotoros BMW a CLAR platformra épül. Ez a moduláris építő szett teszi lehetővé, hogy a 2-es Coupé alá kompletten beférjen az M3/M4 hátul ötlengőkaros, megerősített futóműve adaptív lengéscsillapítással.

Hátsókerék-hajtású csak az M2, legalábbis egyelőre, a jövőben akár lehet M xDrive-os változat is, de ez még csak teória. Nincs igazán szükség rá, mert ebben az összeállításban a legjobb. Az S58B30 sportmotor ugyanaz, ami az M3/M4-ben és az X3/X4 M modellekben akár 510 lóerővel is elérhető, de itt 460 lóerőre és 550 Nm nyomatékra lőtték be a programját. Utóbbit már 2650-es fordulaton ráengedi a hátsó két kerékre.

Váltója nyolcfokozatú ZF automata hatféle beállítással (D és S, mindkettőből három szint), de kérhető felárért hatfokozatú kézi váltó is. Ez az utolsó ilyen BMW, amihez van manuális váltó. Fékrendszere elöl hatdugattyús fix nyergekkel dolgozik, a rásegítés elektronikusan vezérelt, ezért lehetséges az erősség változtatása, a Comfort mellett Sport állásban, keményebb reakcióval is használható.

Az S58B30-as motor a nevéből adódóan is 3,0 literes, soros hathengeres kettő darab egycsatornás turbóval megfújva, három-három hengerenként külön. A friss levegő egy vízzel hűtött intercooleren keresztül éri el a szívócsatornát, ezt közvetlenül elé építették be, hogy minél hűvösebb levegő juthasson be a motorba, ezáltal minél több is. Az üzemanyag befecskendezési nyomás 350 bar, ezért alaphangon kicsit csattogósabb a motor hangja, mint arra számítanánk elsőre. M Sport differenciálműve elektronikusan vezérelt, részlegesen önzáró, azonnal képes reagálni, ahogy letapossuk a gázpedált.