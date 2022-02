Állj át a sötét oldalra, és használd az erőt!

Ezen a téren változott legkevésbé az X4 M a frissítéssel. Ami új, az is a digitalizációt szolgálja, így például a 7-es iDrive-ot futtató multimédia kapott egy nagyobb, 12 colos érintőkijelzőt. Ezen állíthatjuk be a specifikus M kijelzőn az autó viselkedését. Már nem külön gombokkal szabályozhatjuk az autó habtusát, hanem menüből, erre van egy gyorsgomb a középkonzolon. Az új monitoron megkapjuk a motor, a futómű, a kormányzás és az összkerékhajtás beállításainak lehetőségét.

Szerepel a gesztusvezérlés is, bár továbbra is csupán az érdekesség kedvéért említendő, használati értéke nincs túl sok. A kormány két vörös gyorsgombjára saját beállításokat menthetünk el, mögötte pedig váltófülekkel utasíthatjuk a nyolcfokozatú automataváltót. Gombokból rengeteg van egy X4 M-ben és a középkonzol kis szigetén is találunk érdekességeket. Az indítógomb például a többi modell ezüstje helyett vörös, a váltókar pedig a korábbi M-es modellekben szereplő duplakuplungos váltókarok kiosztását kapta. Ez is csak egy elektronikus kapcsoló, de például D-t jobbra billentve, R-t pedig balra előre kapcsolva kapunk, a P pedig már csak egy gomb a karon.

Kiváltó tartású sportülések járnak az X4 M-hez, ezek viszont már a feláras Merino bőrkárpithoz tartozó M-es ülések a kis világító emblémákkal, állítható laphosszúsággal, gerinctámasszal és állítható oldaltámaszokkal. Ezen a szinten már rengeteg a bőrbe húzott felület, nem annyira, mint egy Individual 5-ös, vagy 7-es esetében, de a műszerfal, a behúzók, a középkonzol és a váltókar is jó minőségű anyagokkal borított.

Választható a díszbetét, itt éppen a karbonszálas műanyagra voksoltak az összeállításakor, és van hangulatvilágítás is, meghatározott színekben, de ez is állítható és a hátsó sorba is jutott belőle. Bár a tető csapott, felnőttként, 180 centis magassággal is bőven jó itt ülni és a beszállás sem vészes. A kényelem egy más kérdés, de az nem az ülésektől, sokkal inkább a futómű keménységétől függ. Síkba dönthető a hátsó ülés, így megvan az X4 praktikussága, 525 literről 1430-ig bővíthető a raktér.