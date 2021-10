Az X4 M is tisztességes M modell a sportrészleghez hű komoly technikával. Nem nehéz nem jó szemmel nézni rá, mert a sorhatos turbómotor miatt ez még mindig nagyon közel áll a BMW eredeti értékeihez, attól eltekintve, hogy egy szinttel magasabban kell ülnünk. A jó technika persze nem garantálja a jó vezethetőséget is azonnal.

3,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra és az M Performance csomaggal 250 helyett 287 km/h a végsebessége, vagyis irtózatosan gyors, a fizika határait súrolja. Ezek viszont csak számok, jól mutatnak a katalógusban és egyenesen szinte bármilyen autó képes jót menni. Egy BMW viszont nem ettől tud igazán jó lenni.

Lehet bármilyen erős, bármilyen gyors és hangos, fordulnia kell, beszélni a sofőrhöz, kommunikálnia vele és jelzéseket adnia felé, hogy tudja, mi fog történni és mit kell tennie. Ekkora testtel ezt nagyon nehéz és a müncheni menetpróbán az új M240i és M440i után próbálva az X4 M Competition még a gyengébbik kupéknál is rosszabbul teljesített élmény terén.

Bődületes erő magas karosszériában, ez egy nagyon vékony jég. Sokáig nem is vesszük észre benne a hibát, mert az X4 M-et rendesen kifeszítették, a határai egészen távolra kerültek, de sajnos elérhetőek. Szűkebb kanyarokban érezni, mennyire merev a karosszéria és a futómű. Egy tempós körforgalom, vagy éles lassú kanyarban annyira darabos lesz a fordulása, hogy a kigyorsításra már a menetstabilizáló is csak makogva tud válaszolni.

Mindenhol, ahová egy alacsonyabb építésű BMW-t szó nélkül be lehet dobni és ki is hozni, ott az X4 M Competition még az újrahangolt futóművével is csak bukdácsol. Szigorú a kipörgésgátló, félállásban sem hagy nagy tűzerőt hátra, így a tempós kanyarok is inkább sterilek, biztosak, mintsem engedjék a játékot, ami egy M-es BMW-nél elég nagy hiányosság.

Véresen komolyan veszi a gázadásokat, hirtelen reagál, akárcsak a fékezésre. Mindkét esetben brutálisan hamar válaszol, ami egy sima araszolásnál, városi közlekedésnél nem biztos, hogy szerencsés, de ebből pontosan érezzük, mennyire túlfeszített a mechanikai tartalom, és mindig ugrásra kész.

Jól szól, dörrent a váltásoknál és hangos is, ha az AMG Mercik nem szólnának annyira mocskosan, talán ez lenne a legjobb kipufogóhang. Motorból viszont nagyot szól és hallani is a hangszigetelésen, hogy hagyták, hadd hallja a bent ülő, hány henger szól előtte, még a turbó lefújószelepének sóhajtásai is elérik a fülünket.

Nehéz kormányzás a helyzethez képest sok visszajelzéssel, beton kemény futás, jó oldaltartás, sportos viselkedés. Összességében szépen egyben van, de aki jó BMW-s vezetési élményt keres, még úgy sem fogja megkapni ebben, hogy valódi M modellt vezet. Nagyon erős közlekedési eszköznek tökéletes, a vezetési élmény viszont korlátozott.