Amikor a Bugatti Veyron először megjelent 2005-ben, mindenkit lenyűgözött. Áttört több addig elérhetetlennek hitt álomhatárt, a technika pedig messze túlmutatott bármin, amit akkor szériagyártásban kapni lehetett.

A W16-os négy turbós motor annyira magasra tette a lécet, hogy csak most, húsz év után érett meg a cserére. Annyira tökéletesre sikerült, hogy ugyanebben a kategóriában nem is tud jobbat mutatni a Bugatti, ezért inkább váltottak a V16-os szívó motorra, és hibrid hajtásra.

Itt is tizenhat henger dolgozik a motorháztető alatt, de nem a Veyron és a Chiron féle különleges W16 elrendezésben. A blokk a brit Cosworth műhelyében született, ahol már 2021-ben elkezdődtek a tárgyalások Mate Rimac, a Bugatti vezére és az angol mérnökök között.

A Cosworth most sem vette félvállról a feladatot. Rögtön egy háromhengeres prototípust építettek, hogy pontos képet kapjanak a motor hangjáról, vibrációiról, teljesítményéről. 2023-ra pedig megszületett a teljes V16-os monstrum, amely végre életre kelhetett a próbapadon.

7 fotó

„Az álom valóra vált. Ez a szívómotoros V16 az egyik legnagyobb, amit valaha építettek – közel egy méter hosszú. Gondoljanak csak bele, mekkora főtengelyt kellett hozzá készítenünk!” – lelkendezett Emilio Scerva, a Bugatti technikai igazgatója.

De a Bugattinál mindig keresik a formabontó megoldásokat, így a részletek is érdekesek. Egy friss fotón jól látszik: a szelepvezérlés nem egyszerű láncos vagy fogaskerekes megoldás, hanem egy szokatlan hibrid: lánc és fogaskerék kombinációja. A Motor1 próbált ugyan magyarázatot kérni a gyártól és a Cosworthtól, de egyelőre választ nem kaptak. A legvalószínűbb tipp szerint ezzel a trükkel próbálták meg a tizenhat hengerből eredő vibrációkat kordában tartani.

És itt még nincs vége a mérnöki varázslatnak. A gigantikus motor szelepvezérlése nem változó, a vezérműtengely profilja azonos, tehát nem változik a szelepnyitás a fordulatszám emelkedésével. Ennek is lehet több oka, és a hibrid rendszer miatt szükség sincs rá: az alsó fordulatszám-tartományban a három darab villanymotor teszi oda magát, amelyek nemcsak plusz 800 lóerőt dobnak be a közösbe, hanem már az alapjárattól maximális nyomatékot is biztosítanak.

Az autó így igazi kettős személyiséget kapott: alacsony tempónál az elektromos hajtás viszi a prímet, nagyobb sebességnél pedig a V16 tombolhat teljes erejével. A benzines egység önmagában 1000 lóerőt szabadít rá a világra 9000-es fordulaton, mellé 900 Nm nyomatékkal. Az elektromos hármas e mellé pakol még 800 lóerőt. Így a teljes rendszerteljesítmény 1800 lóerő és 2000 Nm nyomaétk.

Érdekes látni a motort, a különleges szörnyet, aminek alkotóelemein feltűnnek a hétköznapi autókból ismerős elemek, a VW AG felirat, a Bosch alkatrészek. A mérnökök ezekből építik meg a csodát.

Az eredmény? 0-100 km/h mindössze 2 másodperc alatt. És a végsebesség? Elektronikusan korlátozott 445 km/óra, de minden jel szerint ennél jóval többet is tudna, ha hagynák. Ráadásul olyan ordítással, hogy még a NASCAR versenyautók is elbújhatnak mögötte.