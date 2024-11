A Bugatti Tourbillon bemutatójára már idén június 20-án sor került. Két hónappal később az amerikai Pebble Beach-en Mate Rimac, a márka vezetője megerősítette, hogy az összesen 250 példány már elkelt, annak ellenére, hogy az árak 3,8 millió eurótól (több mint 1,5 milliárd forint) indultak. Ráadásul a legtöbb vásárló további minimum 500 000 eurót (200 millió forint) költött az extrákra, miután álló helyzetben látta a kocsit.

A sorozatgyártás azonban csak 2026-ban indul, ami több okra vezethető vissza. Egyrészt a Bugatti még mindig nem fejezte be a Mistral és a Bolide modellek gyártását, amelyek az utolsó olyan autók a cég kínálatában, amelyek a négy turbófeltöltős, 8 literes W16-os motort használják.

A Bolide, amely pályára tervezett „rakéta”, első darabját csak néhány napja adták át, a Bugattinak még további 39 darabot kell legyártania. Az Mistral nyitott változatáról egyelőre nincs pontos információ, de az biztos, hogy a tervezett 80 darabból sem készült el még mind.

Ezen túlmenően érdemes megjegyezni, hogy bár a Tourbillon fejlesztése már a negyedik évében jár, még mindig van mit tesztelni és finomhangolni. Ennek oka a teljesen friss hajtáslánc: bár megmaradt a 16 henger, a motor most hagyományos V-elrendezésű, nem a Volkswagen-féle W alakban működnek a dugattyúk. A motor hengerűrtartalma 8 literről 8,3 literre nőtt, és mivel nincs turbófeltöltés, „csak” 1 000 lóerőt teljesít. További 800 lóerőt három villanymotor biztosít, amelyek közül kettő az első kerekeket hajtja.

A motor fejlesztésében a Bugatti mellett a Cosworth is részt vett, amely korábban olyan erőforrásokat szállított, mint a Gordon Murray T.50 és T.33 modelljeinek 4 literes V12-ese, vagy az Aston Martin Valkyrie 6,5 literes V12-ese. Az előbbi motor akár 12 100-as percenkénti fordulatszámot is elérhet, míg az utóbbi 11 100-at. Ehhez képest a Tourbillon motorját „csak” 9 000-re korlátozták, biztos ami biztos.

Most végre élőben is hallhatjuk az új V16-ost működés közben, bár még nem teljes erőbedobással. A hetedik (XP7) prototípust a Rimac zágrábi tesztközpontjában kapták lencsevégre, ahol már kisebb gázadásra is megmutatta, hogy egyedi akusztikai élményt fog nyújtani.

Már így is lenyűgözően szól, de csak találgathatunk, milyen lesz majd 500 km/h sebességnél, amelyet elvileg el kell érnie. A motor hangja öblösnek tűnik, egyszerre pörgős és mély tónusú, amely teljes gázon olyan fenyegetően szólhat, mint egy második világháborús vadászgép.