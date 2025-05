Az a helyzet, hogy korábban még a mesterséges intelligencia is azt nyilatkozta, hogy a magyarországi közlekedési morál borzalmas szinten van, szóval ideje lenne változtatni ezen. Nincs is megfelelőbb alkalom arra, hogy mindenki kicsit magába szálljon és elkezdjen szabálykövetőbben, türelmesebben és nagyobb tisztelettel autózni, mint a mai nap, hiszen most van „A közlekedési kultúra napja”.

Ennek apropójából pedig itt van 10 dolog, amit legalább a mai napon ne csinálj:

A járda nem azért van, hogy ott kerüld ki a dugót Add meg az elsőbbséget A sárga nem halványzöld, a piros pedig pláne nem az, időben állj meg a lámpánál A zebra nem kockás zászló, nem azt jelzi, hogy gyorsíts, mert itt a befutó A telefonodat ne keverd össze kormánnyal, nem a mobilt kell fogdosni vezetés közben A büntetőfékezés nem menő, pláne ha azt egy kamion vagy busz előtt csinálod. Te fogod a rövidebbet húzni Jobbra tarts! – ezt a szabályt itt tudod átismételni, ha megkopott a KRESZ-tudásod Ne villogd le a másikat az autópályán, ne mássz a rá Időben engedd el a megkülönböztető jelzéssel közlekedőket! Ne pofátlankoldj előre a sorban

+1.- Indexelj, amikor az szükséges és a KRESZ előírja!

A közlekedési kultúra napja 2015 óta immár 10 éve minden év május 11-én rendezik Magyarországon A Közlekedési Kultúra Napját, amely a közlekedők egymás iránti tiszteletére hívja fel a figyelmet.

Ha a Közlekedési Kultúra Napján sikerült többször mosolyognod a volán mögött, mint idegállapotba kerülni, akkor vidd magaddal ezt a szokást holnap és holnapután is. A jó példa ragadós, tegyünk együtt azért, hogy javuljon a közlekedési morál a magyar utakon.

