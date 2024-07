Csak úgy, tétlenül létezni is jó a 440i belsejében, de az igazi móka akkor kezdődik, ha vezeted. A hathengeres motor 374 lóereje, az 500 Nm-rel már önmagában is elég lenne az önfeledt szórakozáshoz, de ez egy BMW, így parádés futóművet, váltót, és kormányzást is kapsz a temérdek lóerő mellé. Persze van, akinek az is elég, hogy képes nyílegyenesen szaggatni az autójával, de szerencsére a 440i ennél jóval több élvezetet ad.

Ha igazán jól akarod benne magad érezni, akkor a Sport, vagy Sport+ mód lesz a barátod. Ha ezt választod, akkor érkezik a tűzijáték, nehezebbé válik a kormány, érzékenyebb a gáz, és lesz némi hangja is az autónak. Változik a váltó stílusa is, nyersebben dobálja a fokozatokat és persze a motort is hagyja a nyomatékcsúcs környéki, magasabb fordulatszámon dolgozni.

Varázslatos a kormány, oda megy az autó, azt csinálja és pont akkor, amikor azt elképzelted. Itt minden kicsit gyorsabban történik, mint körülötted máshol, de nincs nagy baj, mert a fék is harapós, bár vedd számításba, hogy a fizikával nem tud mit kezdeni, és az üres autó önmagában is 1815 kilogrammos. Ezt érdemes belekalkulálni a fékútba.

De az élményautózás mellett kevésbé izgalmas, hétköznapi közlekedésre is tökéletesen alkalmas. Ilyenkor a temérdek vezetőtámogató rendszer lesz a segítségedre, amelyek úgy működnek, hogy közben nem hajszolnak őrületbe a folytonos, indokolatlan sivalkodással. A sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer egy gombnyomással elnémítható.

Nem mintha notórius gyorshajtó lennék, de szerintem ember nincs a Földön, aki városban az összes 30-as, 40-es korlátozást betartja, ráadásul a legtöbb táblafelismerő gyakran olyan táblák miatt is jelez, amik nem is az adott útszakaszra érvényesek. Az adaptív tempomat viszont úgy jó, ahogy van, hasznos a 360 fokos képet adó tolatókamera, és a rendszer megvéd a véletlen sávelhagyástól is.

Nem meglepő, hogy a futómű is parádés, kanyarban varázslatosan ott fordul el, ahol kell, hétköznap pedig kényelmes, pedig 19 colos felniken feszül egy kevés vékonyka gumi. Mégsem kíméletlenül kemény a felfüggesztés, nem kell szenvedned benne hitvány minőségű, toldozott foltozott aszfalton sem.