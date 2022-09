Sötét lóként tér vissza a versenypályára a Mustang

A vadonatúj Ford Mustang, amelyről itt olvashatsz részletesen, kiterjedt digitális tudása és megújult formavilága mellett egy különleges finomsággal is szolgál: ez a Dark Horse közúti versenyváltozat. A név beszédes: sötét lónak nevezik a sportban és a közéletben azokat a versenyzőket, amelyekről tapasztalat és előzetes információ alapján nem lehet megjósolni, hogy hogyan fognak teljesíteni.

A sorszámozott kivitelben, de egyelőre ismeretlen darabszámú szériában készülő Mustang Dark Horse alapját a Mustang GT modell adja, de majd’ minden komponensét lecserélték. Az 5.0 V8-as motor például új főtengelyt és egyedi hangolást kapott; teljesítményadatait egyelőre nem közölte a gyártó.

A hatfokozatú kézi sebességváltót a Tremec motorsport-specialista szállítja, a váltógombot titánból nyomtatták hozzá. Ha nagyon akarja valaki, kormányról kapcsolható tízfokozatú automatával is megveheti az autót.

A GT-hez hasonlóan itt is alapfelszerelés a Performance csomag, de ezen kívül külön motorolaj- és differenciálmű-hűtőt építettek be, az automata váltó szintén kapott olajhűtést. Új a hűtőradiátor és a ventilátorok is. Alapfelszerelés a Torsen rendszerű részletesen önzáró differenciálmű.

Keményebbek a hátsó kanyarstabilizátorok, áthangolták a futóművet, elöl feszesebbek az adaptív lengéscsillapítók. Az első rugótornyok kitámasztást, a hátsó futómű merevítést kapott, a 19 colos kerekekre Pirelli P Zero PZ4 sportabroncsokat szerelnek.

Speciális az elektronikus drift-kézifék, amely a klasszikus kézifékkart kombinálja elektronikus vezérléssel, és amely kezdők számára is megkönnyíti a hátsó kerék megcsúsztatását.

A Dark Horse megjelenését sötétített LED-es fényszórók, egyedi fényes fekete hűtőmaszk, módosított alsó lökhárító, rögzített hátsó szárny, egyedi diffúzorok és 2×2 kipufogó végcső dobja fel. A tradicionális Mustang logókat kívül és belül (kivéve a hűtőmaszkon) vadonatúj Dark Horse emblémák váltják, amelyek nem oldalról, hanem szemből ábrázolják a névadó vadlovat.

A vastagabb, alul vágott karimával készülő kormánykeréken helyezték el az üzemmódváltó gombot. A műszerfalon, üléseken és ajtópaneleken kontrasztos kék öltések díszítenek, a biztonsági övek szintén két tónusúak, az opciós optikai csomag pedig perforált sötétkék sportüléseket kínál.

A Ford Mustang Dark Horse alapjaira a későbbiekben GT3, GT4 és NASCAR specifikációjú versenyautókat épít a Ford. A GT4-es már 2023-ban elérhető lesz az ügyfelek számára, az 5,4 literes V8-as motorral szerelt GT3-as versenyautó, valamint az ausztrál Supercar szériába szánt kivitel 2024-től állhat rajthoz, míg a Nascar Cup szériába valamivel később tér vissza a Mustang.

Lesz egy Mustang Dark Horse S nevű verzió is, amelyből kiszerelnek minden felesleges sallangot, helyettük FIA-homológ bukókeret, védőhálók, valamint motorsport specifikációjú ülések, biztonsági övek és gyorscsatlakozós kormánykerék kerül a kocsiba. Ezt vélhetően olyan csapatok számára kínálja majd a Ford, amelyek saját maguk építenének versenyautót a Mustangból.

