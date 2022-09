Ha nem látnánk a hűtőmaszkon keresztül nyargaló ló-emblémát, akkor sem kellene különösebb tehetség ahhoz, hogy beazonosítsuk a Ford Mustang hetedik generációját.

Itt van minden, amit az új Mustangról tudni akarsz Itt van minden, amit az új Mustangról tudni akarsz 1 /27 Fotó megosztása: 2 /27 Fotó megosztása: 3 /27 Fotó megosztása: 4 /27 Fotó megosztása: 5 /27 Fotó megosztása: 6 /27 Fotó megosztása: 7 /27 Fotó megosztása: 8 /27 Fotó megosztása: 9 /27 Fotó megosztása: 10 /27 Fotó megosztása: 11 /27 Fotó megosztása: 12 /27 Fotó megosztása: 13 /27 Fotó megosztása: 14 /27 Fotó megosztása: 15 /27 Fotó megosztása: 16 /27 Fotó megosztása: 17 /27 Fotó megosztása: 18 /27 Fotó megosztása: 19 /27 Fotó megosztása: 20 /27 Fotó megosztása: 21 /27 Fotó megosztása: 22 /27 Fotó megosztása: 23 /27 Fotó megosztása: 24 /27 Fotó megosztása: 25 /27 Fotó megosztása: 26 /27 Fotó megosztása: 27 /27 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ebben elsősorban a (mostantól modellváltozatonként eltérő rajzolatú) hűtőrács kontúrjai, valamint az összetéveszthetlen sziluett siet segítségünkre, de más, klasszikus stíluselemek is felismerhetők. Az újonc szélesebbre húzott, keskenyebb fényszórói fölött átrajzolt belépő éllel indul a hármas tagolású motorházfedél; az ikonikus formák újraértelmezése modernebb, fiatalosabb megjelenést, sportosabb karakteres és nem utolsósorban jobb gyalogosvédelmi teljesítményt eredményez.

Merész a konkáv kialakítású hátfal, amelyet két oldalról a megszokott, tripla zárófények határolnak. A far nem csupán rövidebb, de szélesebb és alacsonyabb is a korábbiaknál. Új a hátsó diffúzor, ahogy a GT első légterelője, fix hátsó szárnya, valamint motorházfedélbe vágott légcsere-nyílásai is.

Továbbra is kétféle motorral rendelhető a Mustang. Az egyik egy vadonatúj 2,3 literes EcoBoost négyhengeres, a másik a jól ismert 5.0 V8 szívómotor negyedik generációs, alaposan átdolgozott, kettős szívórendszerrel, valamint szívótorok- és közvetlen befecskendezéssel szerelt, minden eddiginél erősebb változata. A konkrét teljesítmény-adatokkal egyelőre adós maradt a Ford.

Sebességváltóból hatfokozatú kézi vagy tízfokozatú automata rendelhető, üzemmódból pedig kiviteltől függően akár hat áll rendelkezésre – három közútra szánt (normál, sport, csúszós aszfalt), két versenypályára optimalizált (gyorsulás és versenypálya), és persze az elengedhetetlen egyedi módus. A vezetési élményt mindkét motor esetében opciós adaptív felfüggesztés, közvetlenebb kormánymű, valamint részlegesen önzáró hátsó differenciálmű fokozza. Az EcoBoost motorhoz feláras extra, az 5.0 GT-hez alapfelszerelés a Performance csomag, amely módosított végáttétel mellett 19 colos Brembo féktárcsákat és aktív kipufogó-szelepet is tartalmaz. A kéziváltós GT a kuplung kinyomásakor nem engedi visszaesni a fordulatszámot.

Egy 2023-as modell nem engedheti meg magának, hogy ne kínáljon újszerű digitális tartalmakat. A Ford Mustang 12,4 colos digitális műszeregységet és 13,2 colos központi érintőképernyőt kapott, amelyeket közös üvegpanel mögött helyeztek el. Az előbbihez többek között egy minimális információt közvetítő ’nyugodt’ megjelenítést, illetve egy retro-hatású műszerfal-grafikát is beállíthatunk, amely utóbbi a sportmodell múltjából táplálkozó, tradicionális analóg órákat szimulál.

A központi érintőképernyőről grafikusan állíthatók be az autó paraméterei, illetve számos olyan funkció (például a rádió vagy a klímaberendezés) vezérelhető mostantól innen, amelyeket korábban külön kapcsolókkal és gombokkal kezelhettünk. A funkcionalitás a Mustang Mach-E elektromos crossoverből ismerős lehet, van okostelefon-integráció, a fedélzeti szoftverek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetők. Ügyes, hogy a tetőkonzolon is találunk USB töltőportokat: ezek fedélzeti kamera vagy pályanapra beszerelt telemetriai berendezés működtetésére szolgálnak.

Amennyiben a Mustang utasai nem érik be a vezetés nyújtotta élményekkel, 12 hangszórós B&O audiorendszerrel szórakoztathatják magukat. Ugyanez a rendszer erősítve közvetíti a motortérből a mechanikus zajokat, hogy még inkább átélhessük a Mustang varázsát.

A vezetőtámogató szolgáltatások kör szélesebb, mint valaha, a napokban bevezetett félautonóm funkcionalitás sem marad le a palettáról. Az autó a felfüggesztés, a kormánymű és a fékek működésének folyamatos felügyeletével úgy módosítja a futómű beállításait, hogy ellensúlyozza az észlelt kátyúk okozta ütéseket. A FordPass okostelefonos távkapcsolati rendszer két újdonságot is hozott: az egyik az a felügyeleti rendszer, amely lopás esetén segít a jármű megtalálásában, a másik pedig a távvezérelt gázfröccs, ami pont azt csinálja, amit a neve sugall: messziről megröfögtethetjük a V8-ast, hogy mindenki örüljön.