Más autógyártókhoz hasonlóan a Ford is súlyosan megvágta a motorválasztékot, így aki bármilyen motivációval is, de nem akar háromhengeres motort, annak benzinesből a 280 lóerős ST marad vagy a tesztautónkban működő dízel.

Korábban nálunk is járt hatfokozatú kézi váltós Focus kombi ezzel a dízelmotorral, de a manuális váltó a múlté. A változó lapátgeometriájú turbófeltöltős dízel csak a nyolcfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós automatikus váltóval társítható. Más motorváltozatokhoz hétfokozatú duplakuplungos automatikus sebességváltót rendelhettek.

115, más adatok szerint 120 lóerős a motor és 300 Nm a nyomatékmaximuma. Az angol Wikipedia szerint csapágylétra merevíti a blokk alját.

Ez a motor a 2,0 literes EcoBlue rokona, amelyről a Ford sajtóközleménye azt közölte, hogy mind az olajszivattyúja, mind a vezérműszíja motorolajban fut. A kevlárszálakkal erősített vezérműszíjon kívül a vezérlésben a vezérműtengelyeket összekötő láncnak is van szerepe.

Öntöttvas, öt helyen csapágazott forgattyústengely áll ellen a dízelmotorban ébredő erőknek, a motortömböt és a hengerfejet is könnyűfémötvözetből öntik. A közös nyomócsöves befecskendezés 8 lyukú injektorokon át porlasztja be a gázolajat, maximum 2000 bar nyomással. A motor kenését és hőháztartását is javítja a 6,0 literes olajtöltet, a szivattyú az olajigényhez igazodva szállít a takarékosabb működés érdekében.

A nyolcfokozatú automatával 10,5 – más, de szintén Ford-katalógusból származó adatok szerint 10,9 – másodperc kell a dízel kombinak 100-ig, végsebessége 191 km/óra. Amíg létezett kézi váltós a magyar piacon is, súlyelőnyben volt, 48 kilóval nyom kevesebbet. A dízel automata kombi 1552 kilóról indul, fékezett utánfutóból legfeljebb 1400 kilogrammosat vontathat a tesztelt Ford Focus ezzel a hajtáslánccal.

125 vagy 155 lóerős van a láncos vezérlésű 1,0 EcoBoost benzinesből, a háromhengeres turbómotorokat 12 kW vagy 16 LE teljesítményű önindító-generátorral teszi takarékosabbá a kisegítő hibridrendszer. A 48 voltos akkumulátor az első utas ülése alatt van.

Míg ötajtós karosszériával az ezres benzineshez és az 1,5 literes dízelhez a csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű jár, a kombié minden motorral az igényesebb független konstrukció. Ezen belül az ST Line sportosabb hangolású futóművet kap.

Eredetileg ezt a négylengőkaros konstrukciót a Ford az 1992-ben bemutatott első Mondeóhoz fejlesztette ki, onnan örökölte az egy hossz- és három keresztlengőkarral megvalósított független hátsó kerékfelfüggesztést a Focus első generációja.

Ebben a megoldásban van hely a hátsó kerekeket hajtó féltengelynek, tehát összkerekes autókban is bevehető, amilyen a Mondeo első generációjából készült, de 4×4-es hajtással használta a Kuga I illetve turbós öthengeressel a Volvo S40 és V50.

A hely- és súlytakarékos konstrukció annyira zseniális, hogy a VW konszern a Golf IV 4Motion és az összkerekes testvérmodellek valamint a 4×4-es B5-ös Passat hátsó futóművét egy modellgeneráció után lecserélte valami nagyon hasonlóra, aztán a Mercedes A-osztálya váltott szinte ugyanilyen konstrukcióra.

Íme a mérnöki háttér a Buchan Motorsport videójából, miért követték a Mercedestől a Volkswagenig annyian a Fordok független hátsó futóművét