Belseje modern, jó minőségű anyagokból, tisztességesen összerakott utastér, de nem túl izgalmas. Az alul minimálisan lapított, háromküllős, gombokkal rendesen telerakott, jó fogású kormány mögött digitális műszerfal található, ami látszólag egybe nőtt a középkonzolon lévő, másik kijelzővel. Grafikailag nem túl fantáziadús amit látunk, és sok lehetőség nincs is arra, hogy alaposabban átrendezzük, mit is lássunk, legfeljebb a héttér színét tudjuk módosítani rajta. Szerencse, hogy a lényeges adatok a szélvédőre is kivetíthetők. A fedélzeti rendszer menüje is pár perc alatt átlátható, és nem kell elővenni a kezelési könyvet ahhoz, hogy értsünk mindenhez. Működése gyors, képminősége pedig kifejezetten jó, és képes vezeték nélküli telefontükrözésre is.

Ülései kényelmesek – nem véletlen, az Opelekbe rendelhetők a német hátgyógyászok páholya által elismert, AGR (Aktion Gesunder Rücken) minősítésű fotelek – állítható az ülőlap hosszúsága, magassága és a deréktámasz pozíciója. Hely pedig hátul is van benne annyi, hogy 190 centivel nem volt problémám sem a plafon, sem a vezetőülés közelségével. Nagyok az ajtózsebek, van apró redőnnyel elrejthető pohártartó, mély üreget rejt a könyöklő, van kis rekesz a napszemüvegnek és két USB-C aljzat a mobil eszközök töltésére. Hátra már csak egy jutott, de legalább van a hátsóknak is saját szellőzőjük.

Kényelmes a szinte észrevehetetlen fokozatválasztó kapcsoló, a legjobb, hogy leállításnál nem kell szolgamód P-be rakni, ha leállítjuk a motort, megteszi magától az autó. A középkonzol környékén és a kormányon lévő fényes, fekete zongoralakk viszont egy istencsapása, főleg annak, aki molekulafóbiás. Már néhány porszem, vagy karcolás is annyira elcsúfítja, hogy na.

Jó ötlet, hogy a klímát gombokkal és az érintésérzékeny kijelzőt bizgerélve is lehet állítani, és a hifinek is van rendes hangerőszabályzója és zseniálisra sikerült a head up display magasságállítása, ezt ugyanis a külső tükörállító gombbal lehet a megfelelő pozícióba mozgatni.

Csomagtartója alapfelállásban 597 literes, ami 1634 literre bővíthető a hátsó ülések háttámlájának ledöntésével, amit akár a csomagtartóban lévő karokkal is meg lehet tenni. (A sima Astra csomagtere 422-1339 literes) A raktér padlója alatt egy másik rekesz is található, ide lehet elrejteni a kötelező felszereléseket, vagy amit mindig magunkkal akarunk vinni, de csak ritkán van rá szükség. Csomagrögzítő fülek, szatyorakasztó, és világítás is segíti a csomagtartóban rendezkedést és vannak oldalzsebek, 12 voltos csatlakozó a hűtőtáskának, akárminek.