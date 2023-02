4 liter alatt fogyasztottunk az új Toyotával

Amikor a Toyota lezárta az Auris-korszakot és visszatért minden modellnél a Corolla névhez, az E210-es generációval a kompakt autó új padlólemezt is kapott. A Corolla a TNGA-padlólemezek közül a GA-C technikára épül, mint a C-HR és a Prius IV. Továbbra is ez az autó alapja.

Kívülről nem sokat változott a Toyota Corolla a modellfrissítéssel, de a hibridhajtásban generációváltás történt. A renoválással az összes modell megkapta az ötödik generációs hibridhajtást a Corolla Cross-ból.

Változatlanul kétféle benzines négyhengeres van, az egyik 1798, a másik 1987 köbcentis. A kisebbikkel 14 százalékot ugrott a hajtásrendszer csúcsteljesítménye, 122-ről 140-re. A szívó benzines továbbra is 98 lóerős benne, 142 Nm-rel, ami az 1,4-es motorok szintje. De itt nem is kell önmagában erősnek lennie, mert egy 95 kW-ra és 185 Nm-re erősödő villanymotorral dolgozik együtt hajtó villamos gépként.

Az erősebbik hibridben 112 kW vagy 152 LE a benzines maximális teljesítménye, 190 Nm a nyomatéka, ami a 113 lóerős és önmagában 206 Nm nyomatékú hajtó villanymotorral együtt 196 lóerős hajtásrendszert ad ki a megújult Corollákban.

Sokat javulnak a kisebbik hibrid menetteljesítményei. Ötajtós karosszériával az 1,8-as benzinesre épülő az eddigi 10,9 helyett 9,1 mp alatt gyorsul 101 km/órára padlógázon. A másiknál 7,9-ről 7,5 mp-re javul a katalógusadat, a végsebesség maradt 180 km/óra mindkét autó esetében a bolygóműves áttétel lehetőségei miatt.

Érdekes, hogy a 140 lóerős hibriddel azonos a 196 lóerős fogyasztása a WLTP-ciklusban mérve, kerekítve 4,4 liter. Szén-dioxid-emisszióban viszont az erősebb még alacsonyabb értéket produkál, 100 helyett csupán 98 gramm szén-dioxiddal terheli a légkört kilométerenként.

A hibridek benzines motorja részterhelésen a takarékos Atkinson-körfolyamatban működik, ha viszont a jó erőleadás fontosabb, akkor a változó szelepvezérléssel átáll normál Otto- ciklusra, majd vissza.

Mivel a hajtó villanymotor erősebb lett és nagyibb részt is vállal az autó mozgatásából, a belső égésű motorok fordulatszáma percenként 300-500-zal alacsonyabb, így zajszintjük is mérséklődik.

A generációváltással kisebb ellenállású motorolaj és hajtóműolaj mérsékli a hajtásrendszer veszteségeit, ezzel a fogyasztást. Jóval kompaktabb lett az új fejlesztési erőátviteli egység, az új villanymotorokat is tartalmazó hibrid transaxle. A veszteségek csökkentését a kisebb áramfogyasztású Power Control Unit vagy teljesítményvezérlő segíti. A benne lévő félvezetőket ezentúl nem egy oldalról éri a hűtőközeg, hanem körbeveszi őket a hűtőfolyadék.

A továbbra is léghűtéses akkumulátorba módosított csatornákon, hatékonyabban jut be a hűtőlevegő. Az új villanymotorok könnyebbek lettek, és a sűrűbb tekercselés illetve a forgórészben lévő állandó mágnesek számának megnövelése erősebbé is tette őket.

A villamos gép használatának fokozását az új lítiumion akkumulátorok teszik lehetővé. A súlycsökkentés 14 százalék és ugyanennyivel ugrott meg felfelé az akku teljesítménye. A javulással együtt a hatékonyabb léghűtéssel a nagyfeszültségű hibridakkumulátor élettartama is jobb lehet az eddiginél.

A karbantartási ciklus maradt 15 000 km vagy egy év. Ha engedélyezzük neki, a Toyota MyT alkalmazása nemcsak az egy év lejártára figyelmeztet, de a futásteljesítmény határának közeledtére is. Nagyából 14 000 megtett kilométer után jönnek a kötelező karbantartásra figyelmeztető üzenetek. A kötelező karbantartási ciklus határainak túl nem lépése azért fontos, hogy a garancia élő maradjon. Más kérdés, hogy a Toyota sem vonja meg a jótállást akkor, ha egyszer 15 001 km-nél jutunk el a márkaszervizbe, bár jog szerint garanciavesztő lenne.