Ingyen is tölthető az új Toyota

Ez az ötödik generációs Toyota Prius, de a harmadik generáció, amely plug-in hibrid hajtásláncot is kínál. Továbbra is létezik öntöltő full hibrid hajtásláncokkal is, de az 1,8-as (140 LE), illetve a 2,0 literes (195, 198 LE) változatokat Európában nem forgalmazzák majd. A márka európai vezetői azzal magyarázták ezt a stratégiát, hogy aki sima öntöltő hibridet szeretne, az választhat a Corolla, a Corolla Cross és a CH-R közül. Az európai vásárlóknak az elődben elérhető négykerék-hajtásról is le kell mondaniuk, hiszen az az erősebb 2,0 literesben valósul meg.

Mifelénk az ötödik generációs hibridhajtáson alapuló, konnektorról is tölthető hibrid lesz az egyetlen új Prius. Ebben 2,0 literes, Atkinson-ciklus szerint üzemelő benzinmotor, villanymotor(ok) és 13,6 kW-os lítium-ion akkumulátor alkotja a hibridrendszert.

Most is két villanymotor található a Priusban, ám az újban a kisebb már nem segít be a hajtásba, az csak indítómotor-generátor. Nem is nagyon van szüksége a másik motornak társra, hiszen 120 kW (163 LE, 190 Nm) teljesítményű. Az új Prius már ezzel is meghaladja az előd teljes rendszerteljesítményét, de ott van még a benzinmotor is, amely 152 lóerős (208 Nm). A hibridrendszer kombinált teljesítménye 223 LE, óriási fejlődés a korábbi 122 lóerőhöz képest.

Nem meglepő, hogy megtáltosodott a Prius: 6,7 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órás sebességet. Végsebességét az erőátvitel korlátozza 177 km/órára, ahogy az elektromos-hajtással elérhető végsebessége is maradt 135 km/óra. Van azonban, amiben nagyot lép előre az új Toyota Prius.

Míg az első plug-in változat 25 km-t, a második 40 km-t tudott megtenni tisztán elektromos hajtással, addig az új legalább 69-re lesz képes a gyár ígérete szerint. Ebben nyilván benne van az akkupakk 5 kW-os bővítése a korábbihoz képest, de a technika is fejlődött. Például a cellák energiasűrűsége is nőtt, így az akkumulátorcsomag elég kompakt, a hátsó ülés alá befért. A nagyobb méret, a nagyobb akkumulátor ellenére a kocsi tömege (1545-1605 kg) mindössze 15-45 kilóval nőtt.

Az akkumulátor külső hálózatról is tölthető, 230V-os hálózatra csatlakoztatva 16 amperrel, azaz óránként 3,7 kW-ot tud felvenni, így több mint 3,5 óra alatt lehet feltölteni a teljesen lemerült akkumulátort. Persze a gondos gazda 20-80% között tartja a töltést, ami gyakoribb töltést, de rövidebb időket jelent.

Hibridként nyilván önmagát is képes tölteni az autó, de nemcsak lassításkor, a villanymotor fékező üzeme során, hanem felárért ezúttal is kérhető szolártető. A napelemes rendszer újdonsága, hogy már nincs benne köztes akkumulátor, közvetlenül a fő nagyfeszültségű telepbe kerül az így szerzett energia. Átlagosan napi 8, éves szinten 1250 kilométert gyűjthet így az autó. Ha több napig parkol napon, feltölti az akkumulátorát.

Nemcsak „ingyen” tölthető, de az energiafelhasználásban is jeleskedik a Prius. Navigációsrendszere képes az útviszonyokhoz igazítani a jármű üzemmódját, hogy az ideális legyen az energiafelhasználás szempontjából.

Számos vezetőtámogató és biztonsági rendszer is segíti a sofőrt, ezek közül egyes rendszerek online kapcsolattal is rendelkeznek, így a jövőben a fejlesztéseket szoftverfrissítéssel átveheti majd az autó. Van benne ütközést megelőző, sávtartó, az elülső keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer is.

Izgalmas a proaktív vezetési asszisztens, amely figyelmeztet a potenciális veszélyekre és támogatja elkerülésüket, vagyis lassít és a kormányzásba is besegít. Például simán lassít, ha kanyarhoz közeledünk, vagy ha kikanyarodik elénk az autó, mi pedig elemeljük a lábunkat a gázról. A kormányzási asszisztens figyeli az útirányt, és a kényelmesebb kanyarodáshoz igazítja a szervokormány erőszükségletét.