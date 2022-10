A beltér formai kialakítása csak minimálisan tér el a C5 X alatt tanyázó, kisebb modellektől. A Citroen C4-ben, de a C5 Aircrossban is pontosan ugyanezzel az elrendezéssel találkozunk, vagyis nincs már analóg műszer sehol, hanem a ma megszokott két képernyős rendszer ad információkat a sofőrnek.

Az elrendezés logikus, talán még visszafogottabb mint a legközelebbi testvér, a Peugeot 508 megoldásai. A 12 colos érintőképernyő minimalista menüje gyorsan működik, innen érhetőek el olyan extra funkciók, mint a rengeteg érdekes üzemmóddal kényeztető masszázsülés, de az egész elrendezés, a megjelenített funkciók helye, sorrendje testre szabható, saját képernyőképet alakíthatunk ki a kijelzőn.

Visszafogott a kormány 7 colos mögötti műszeregység, de nem is kell több, nincs értelme ide szélesvásznú képernyőt rakni, ezen is minden fontos információ jól követhető. Természetesen van vezeték nélküli Apple CarPlay/Android Auto csatlakozás, és vezeték nélküli mobiltöltő.

Bár formailag azonos a kialakítás az olcsóbb modellekkel, a felhasznált anyagok, a textúrák, dekorációk terén azért érezhető a C5 X előnye. Itt még térdmagasságban is puha borítást kapott a középkonzol, a cikk-cakk alakban futó (chevron mintás) díszvarrás zseniális, a méretes, kényelmesre párnázott ülések bőrkárpitja elsőrangú.

A Citroen C5 X esetén is érződik a digitális hátraarc, a sokat használt funkciókat ésszerű módon meghagyták fizikai panelek formájában, a klíma összes fontos funkciója, az ülésfűtés, a vezetési üzemmódok választókapcsolója, a hangerő mind-mind külön gombot kapott.

Változatos anyagai, a puha kárpitok, meleg színek otthonos benyomást keltenek, de a közös platformra épülő Opel Astrából, Peugeot 308-asból visszaköszönő kapcsolók, és néhány olcsó megoldás csorbítják a különlegesség élményét. Nagy autóhoz nem nehéz praktikus belteret tervezni, a C5 X is jól használható, nagyok az ajtózsebek, méretes a kesztyűtartó. A második sorban ülők főleg lábtér terén vannak kényeztetve, az etalonnak számító Skoda Superb hangulatát idézi ezen a téren a franciák zászlóshajója.

Ehhez kapcsolód érdekes extra a hátulról is mozgatható jobb első ülés. Az ülőlapra szerelt gombokkal a hátul ülő tovább növelheti a helyet, mintha csak igazi sofőrös limuzinnak tervezték volna a kocsit.

Csomagtartója 545-1640 literes, amiből a konnektoros hibridben az akkumulátorokkal elfoglalt tér miatt 485-1580 liter marad. Ezzel még bőven használható tartományba esik, és a hasonló hibridek sem tudnak többet, a Skoda Superb plug-in értéke 485-1610 liter. Mélyre nyílik a csomagtérajtó, az ülések egy kar meghúzásával dönthetőek, de így sem kapunk sík rakteret, marad egy lépcső a vaskosra párnázott ülőlapok miatt.

Ennek oka, hogy az utasok kényelme volt az első, amit az is bizonyít, hogy a Shine Plus modellekben hátul is zajcsökkentő réteggel ellátott, dupla oldalüvegek vannak beszerelve.