Nem kevés kicsit három henger 11 millióért?

Tanulmányautóként a 2016-os CXperience előlegezte meg ezt a kombit, ha nem is egy az egyben. A 2021-re elkészülő, némi csúszással hazánkba is eljutó kombin nincs konkáv hátsó szélvédő, mint a tanulmányon és az egykori CX-en, az ajtók sem egymással szembe nyílnak, de ez nem is koncepcióautó, hanem valódi.

Mivel ez lesz a márka európai csúcsmodellje, a C5 X nem lehet mimóza. Tekintélyes autó lett, hosszúsága 4805, szélessége 1865, magassága 1485-1490 mm, valószínűleg a keréktől függően. A tengelytávolság 2785 mm.

Nappali menetfényének LED-csíkjai optikailag is szélessé teszik a Citroën C5 X-et. Az emeletes lámpakonglomerátumból a felső kettő a tompított fényé, alóluk szúr ki a távfény és legalul a krómhatású keretbe foglalt bütyök a ködfényszóró. A karosszérián a szolidan terepjárós elemek, műanyag sárvédőperemek, küszöbdíszek bevetése nem új ötlet, az előző C5 kombiból is készült Cross Tourer.

Alaktényezőben a sima benzinesek jobbak a konnektoros hibridnél, mert a 130 lóerős benzines is aktív, motorosan nyitható-zárható hűtőzsalugátereket kap. A csupán 29-30 g/km szén-dioxid-kibocsátású hibrideken a Citroën nem költött erre. A 194 mm-re emelt, néhány SUV-nál is nagyobb hasmagasság tudatában a 0,296-0,312 közötti alaktényező tisztességes érték.

Csak az ezerkettes Citroën C5 X alapverziója választható 17-es kerekekkel is, itt 215/65 R17 a gumiméret. Az összes többin, így a konnektoros hibrideken is 205/55 R19-es gumikat találtok. Keskenységük jót tehet a fogyasztásnak a gördülési ellenállás mérséklésével, de szemből vagy hátulról nézve az autót elég csenevészek alatta.