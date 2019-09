Utastere hatalmas, van benne hely bőven, minden ülésen kényelmesen lehet végigpöffeszkedni akár több órás utat is. Ugyan a dizájn már érezhetően lemaradt a mostani, frissebb modellek megjelenésétől, de a felhasznált anyagok jó minőségűek, szinte nagyítóval sem találni benne kemény, olcsónak tűnő műanyagot és maga az összeszerelés is tisztességes munkának látszik. Nagy, kényelmes, süppedős fotelek, pazar láb- és mindenféle tér, igazi hosszútávra való autó. Csak csomagot ne akarjanak sokat tenni bele.

Valahogy a szellőztetés nem sikerült túl jól, a légkondicionáló nehezen küzdött meg a nyári meleggel, hiába állt a hőfokszabályzó akár 21 fokon, kifejezetten melegnek lehetett érezni az utasteret hosszabb út során is.

Műszerfala egy nagy, analóg sebességmérőből áll, amit kétoldalt szerény méretű, de színes és változtatható információtartalmú kis képernyők egészítenek ki. Míg jobb oldalon csak levelek teremnek, attól függően, milyen takarékosan autózunk, addig a baloldali tényleg hasznos, ott követhetjük az autó mélyén történő eseményeket. Hogy éppen a villany, vagy a benzinmotor hajt-e, és éppen milyen erőbedobással, valamint ezen a képernyőn gyűjthető be a megállásokkor az aktuális fékezésre kapott százalékos értékelő is.

Ha piros lámpához közeledve előrelátóan vesszük el a gázt, és finoman fékezve gurulunk végig, akkor könnyen összejöhet a 100 százalékos értékelés is. Ez az egonkon kívül a világnak is jó, mert ilyenkor szinte az összes mozgási energiát elektromos árammá alakítja a rendszer és elraktároz későbbre.

Hétköznapokon hátul a gyerekek életét ugyan megkeseríti a feláras, légzsákot is tartalmazó biztonsági öv – nehezen mozog, nagy a csatja és vastagabb is a hurkányira puffadt heveder alsó része – amit kifejezetten nehéz gyereküléssel együtt használni. Viszont biztos nagyon jó, ha felrobbanva éppen életet ment. Hátul még lehajtható könyöklő, illetve az abból nyíló, csomagtartóba vezető járat szórakoztatja a második sor utasait, ha az ablakok árnyékolóival, vagy a szellőzőrostélyok állítgatásával már kijátszották magukat. Fedélzeti rendszere könnyen átlátható, az érintőképernyő kezelése is könnyű, és a saját navigáció mellett a telefon tükrözést is támogatja, mind az Androidos, mind az almás telefonokkal.

Alapból 403, lehajtott üléstámlákkal 1508 literes a csomagtartója, ami érezhetően kisebb a mezei hajtású kombi 525, illetve 1630 literes kapacitásával összehasonlítva. Van benne világítás, 12 voltos csatlakozó, és pár apróbb rekesz a mélybe száműzött gumijavító-készlet mellett és lehajtott támlákkal, ha nem is tökéletes, de nagyjából sík padlófelületet kapunk. A motoros csomagtartónyitó mechanizmus viszont jól sikerült, pont olyan gyorsan nyílik, csukódik, hogy ne érezzük azt, hogy megőrülünk a tötymörgésétől. Mondjuk, ha közben a fura hangú kulingolást se csinálná, még szerethetőbb lenne.