Beülve a típustól megszokott tágas, szellős tér fogadja az utasokat. A műszerfalat funkciókra lecsupaszított egyszerűség jellemzi, itt nincs felesleges, öncélú formai játék, de az Octaviát nem is ezért szeretjük. Tisztán rajzolt ívek, visszafogott színek, kevés gomb a középkonzolon, annál több a kormányon.

A tervezők érezték a pontot, meddig lehet tupírozni a skodás puritanizmust, a kilincsek például kifejezetten játékos, érdekes darabok, kevés hasonlóan ötletes megoldás van a kategóriában. A vezető előtti rész viszont szigorú, katonás rendszert kapott, a hatalmas táblagépként kiemelkedő központi kijelző alatt visszafogott kapcsolósor, a vízszintes tagolás megtörése, átvariálása csírájában sem mutatkozik.

A kétküllős kormány szintén meglepetés, ilyet se láttunk a Felícia óta, és bár egyre több autóban van hasonló megoldás, ezzel egy szűk klubba csatlakozott az Octavia. A szokatlan kormányra rengeteg funkció is került, de a krómozott kis hengerrel nem túl egyértelmű a menürendszerben való navigálás, kellet némi idő és türelem, mire kiderült hogy lehet megszelidíteni a műszerfal funkcióit.

A Swing fejegység képátlója 8,25”, a Bolero, Amundsen és a Colombus fedélzeti rendszerek kijelzője egyformán 10 hüvelykes, a tesztautóba az utóbbi méret került beszerelésre. Menürendszere a mai trendnek megfelelően egyszerű ikonokra épül, kevés animációval, megfelelő sebességgel műküdik. A rendszer előnye, hogy a klíma sokszor használt funkciói beragadó menüként állandóan ott lehetnek alul, de maga a logika ahogy működik, és ahogy a különböző funkciókat elérhetjük, az néha megnehezíti a sofőr dolgát.

Az anyagok minősége rengeteget javult ha visszatekintünk az előző Octaviákra, a 2020-as verzióban otthonos szövet borítja a műszerfal nagy részét, elegánsak a szellőzők körül, műszerfalon végigfutó krómozott dekorcsíkok, és hiába fekete, az ajtókárpit sem unalmas, köszönhetően az eltérő mintázatoknak, és az ötletes kilincsnek, valamint a hangulatvilágításnak.

Ahogy azt megszokhattuk az első fejedelmi helykínálat a második sorban is folytatódik, ritka kényelmes ülések találhatóak mindenhol. Az első sorban jóleső érzés, hogy a háttámla még vállmagasságban is elég széles, tartja a teljes hátunkat, az ülőlap kihúzható rész nélkül is tökéletes.

Az pedig nem véletlen, hogy a kombival indult a forgalmazás, hiszen a farrész a típus legerősebb aduásza. Méretei a trehányan pakoló nagycsaládoknak is elegendőek lehetnek, az alap 640 literes méter lekörözi az ötajtós 600 literes értékét, és a ledöntött hátsó üléssorral egészen 1700 literig növelhető ez az érték.

A praktikumról híres Skoda Octaviából ezúttal sem hiányoznak a csomagrögzítő hálók, térelválasztó-elemek, szatyorakasztó kampók, igaz a Style felszereltségű tesztautó “vakablakai” több helyen mutatták, hogy bőven lehetne még rendelni funkciókat.