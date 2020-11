A Volkswagen Arteon a modellfrissítésnél új karosszériaváltozatot is kapott, már kombiként is megvehető

Röviden – Volkswagen Arteon Shooting Brake Mi ez? 2017 márciusában, Genfben mutatták be az Arteon-t, amit méretben a VW Passat és a Škoda Superb közé lőttek be. 2020 nyarán nemcsak megújult a modell, hanem azóta új, kombi karosszériaváltozatban is kapható, amit Shooting Brake-nek hívnak Mit tud? Kombi kasztnival tágas, komfortos, és elegánsabb, mint egy Passat Mibe kerül? Az Arteon Shooting Brake árlistája 14 492 350 Ft-tól indul Kinek jó? Bárkinek, akinek szüksége van óriási, elegáns VW-ra, ami már nagyon közel van egy Audihoz

Alaposan átalakította a vírus a mi munkánkat is, a nemzetközi autóbemutatók egymás után maradnak el, holott új modellek azért azóta is rendszeresen feltűnnek egy-egy márka kínálatában. Hogy teljesen mégse maradjunk újdonság nélkül, valamivel szerényebb keretek között, hazai terepen is biztonságosan ki lehet próbálni ezeket a modelleket. Persze a körülmények mások, nincs ezernyi újságíró és az aktuális tesztautóból is sokkal kisebb a felhozatal, pár darabon kell osztozni.

Hogy mégis mindenki hozzájusson az aktuális érdekességhez, csomagban kaptuk a legizgalmasabb, vadonatúj Volkswagen Arteon kombi változatát és a kevésbé látványos frissülésen átesett Volkswagen Tiguan-t is, néhány már korábbról ismert, már megírt VW modellel. A márka első, kifejezetten villanyautónak készült modelljét, a Volkswagen ID.3-at is elhozta az importőr, bár erről már teszt is született ezt mégis muszáj volt elvinni egy hosszabb menetre. De a főszereplő mégis a kombi karosszériás VW Arteon volt.

A fénycsík, illetve a sok króm az újdonság, ha szemből nézzük az autót

Külső Három évvel ezelőtt, 2017-ben mutatkozott be a Passat CC utódjának számító, de annál sokkal elegánsabb megjelenésű csúcs Volkswagen, az Arteon. Az idén nyáron a szokásos, külsőt és műszaki tartalmat érintő változások mellett egy vadonatúj karosszériaváltozat is megjelent a kínálatban, a kombi, amit sokkal arisztokratikusabban Shooting Brake-nek neveznek a VW-nél. A modellfrissítés a külsőben az orron végigfutó fénycsíkban, a látványos krómrácsokban, alsó légbeömlő környékén fedezhető fel a legkönnyebben a vasalt élekkel gazdagon ellátott, 4866 milliméter hosszú, 1871 széles, 1462 mm magas és 2835 mm tengelytávú kasztnin. Oldalról az ötajtósnál gyorsan zuhanó tetőív helyett itt tovább megmarad a belmagasság – ami jót tesz mind az első, mind a hátsó sor fejterének – , és a tető végül egy szárnyban fogy el. Az ablakok króm keretet kaptak, igaz, csak csukva van bármi körülöttük, mert nyitva itt is csak a pucér, kerettelen ablakokat látni. Ha éppen látni őket, és nem veri beléjük az orrát az ember.

Belső Roppant elegáns, kellemes hangulatú a megújult Arteon utastere is, ahol azért vannak bajok az ergonómiával. Leginkább a kényszeres gombmentesítés az, ami nem tett jót a használhatóságnak, de szerencsére nem olyan mértékű az elmebaj, mint például a Golfban. Talán valamivel konzervatívabb, vagy idősebb vásárlóközönségnek szánják az autót, nem tudom, de itt a simogatós, újraértelmezett világításpanel helyett szerencsére tisztességes, hagyományos tekerős kapcsoló van, és az érintőképernyős központi kijelző is kapott saját, kézzel fogható és forgatható gombokat. Jó, nem sokat, de a hangerőt legalább ilyen tekerőgombbal is lehet állítani. Sajnos a klímakonzol már tapizós, simogatós, és a kormány gombjai is egy, nagy érintésérzékeny, csúszós felületté váltak. Igaz, lehetne még ennél is zavaróbb, mert itt legalább ad valami érezhető visszajelzést a gomb, ha sikerült megnyomni. A minőségérzet viszont rendben van, az anyagok szépek, kellemes tapintásúak, és a légbeömlők dizájnja is egyedi, a fabetétekhez hasonlóan, de head up display-ből csak az olcsóbb, az aktuális információkat nem a szélvédő üvegre, hanem a műszerfalból kiemelkedő plexilapra vetítő változat került az autóba. Csomagtartója a nagyobb fenékhez képest alig lett nagyobb, a kombi Arteon feneke 565 liternyi cuccot nyel el, ami csupán két literrel több a mezei Arteon befogadóképességénél. Lehajtott üléstámlákkal már 1632 literes ez az adat, a leghosszabb tárgy ami belefér az pedig 2090 mm hosszú.

Vezetés Az Arteon Shooting Brake-et rögtön kétféle motorral is ki tudtuk próbálni, a kissé lustán dolgozó benzinessel csak egy nagyon rövid szakaszt mentünk, de annyira nem is bánom, mert a hazaútra megnyert dízelmotorral nagyjából hibátlan utazóautó a kombi Arteon. Autópályatempónál 2000-es fordulatszám alatt forog a kétliteres, 150 lóerős turbódízel, aminek hangjából szinte semmi nem jut át a hangszigetelésen. A hétfokozatú DSG-vel harmonikus párost alkot a dízelmotor, ami még takarékos is, bár egyelőre csak a fedélzeti számítógép adatait kell elhinnünk, fogyasztást mérni nem volt módunk a rövid tesztúton, de a 6,1 literre saccolt átlag egy nem kifejezetten gazdaságosságra kihegyezett úton, egész ígéretes eredmény.