Egy Mercedes belsejét tovább reszelni, finomítani nehéz feladat, így a beltérben az új kormány mellett leginkább a friss színkombinációk, anyagok feltűnése jelent változást, új a magmaszürke/neva-szürke, a fekete/dióbarna és a magmaszürke/macchiato-bézs kombináció, illetve a szürke nyíltpórusú kőrisfa, a fényes barna diófagyökér, a szálcsiszolt alumínium és a karbon hatású alumínium díszítőelem.

Az autó ülése nemcsak kényelmes, hanem irgalmatlanul okos, az adaptív vezetőülés például magától felveszi a vezető testméretéhez passzoló elhelyezkedést, ha azt beírják a központi rendszerbe, és utána már csak finomhangolni kell a beállítást. Alapból két darab, 10,25 colos kijelzőt használ az autó hagyományos műszerfal helyett, de ezekből 12,3 colos méret is létezik, amin a világ összes információja megtekinthető. Csak győzze valaki szemmel.

Asszisztensrendszerek:

Asszisztensrendszerekből szinte minden létező megtalálható benne, olyannyira, hogy itt az S-osztálynál is okosabb vezetőtámogató rendszerek dolgoznak a sofőr keze alá. A parkolósegéd nemcsak merőlegesen és párhuzamosan képes parkolni, hanem már a felfestéseket is tudja értelmezni, ha van 360 fokos kamera az autóban, akkor beáll a felfestett csíkok közé, sőt, a parkolóhelyet is megkeresi. Emellett van útvonalalapú sebességszabályzás – kereszteződésnél, körforgalomnál magától lelassít -, sőt, valós idejű forgalmi információkat is képes beépíteni a sebesség meghatározásába, így nem zuhan rá a már kialakulóban lévő dugó végére, hanem időben lassít.

Kapacitív érzékelők kerültek a kormánykerékre, amiknek így elég annyi, hogy a vezető hozzáér a karimához. Más rendszereknél előfordul, hogy autózás közben folyton valami kis nyomást kell érzékeljenek, különben behisztiznek és a reklamálnak, hogy a vezető tartsa a kezét a kormányon. Holott az odáig is ott volt. Na, az új érzékelők már nem lesznek ennyire faragatlanok, nem zaklatják majd feleslegesen a sofőrt. Viszont ha úgy érzik, nem tartják őket kézben, és baj van, riasztás után lelassítják, majd megállítják az autót. Szintén újak a kormányon lévő gombok, amiket már nem nyomkodni, hanem simogatni kell.

Ezek így elsőre nem biztos, hogy jobbak egy valóban nyomható, visszajelzést is adó kapcsolónál. Pláne vezetés közben. Modernebbnek tűnik, meg biztos tudományosabb is, de használni nem jó, sokszor fordul elő, hogy semmi nem történik a simogatástól, pedig nagyon szeretnénk. Ha meg történik, akkor nem az és annyira, mint kéne. Ettől függetlenül biztos ez a jövő, de akkor is nehéz szeretni. Hasonlóan a tapipados központi vezérlőelemhez, amit menet közben milliószor macerásabb jól kezelni, mint egy vakon is értelmezhető, remek visszajelzést adó vezérlőtárcsát. A gesztusvezérlésről meg inkább ne is beszéljünk Mennyivel könnyebb betanult varázsmozdulatokat rajzolgatni a levegőbe, mint megfogni egy igazi gombot, megnyomni egy kapcsolót? Igaz, ezeken felül lehet beszélni is az autóhoz, ha akarunk tőle valamit, de az, ha lehet, még idegenebb, mint ez a simizős izé.

Megállás után is védi még az utasokat az E-osztály, kiszállást szimatolva a holttérben közeledő dolgokra – kerékpárosokra is – is felhívja a bent ülők figyelmét, nehogy véletlenül rányissák az ajtót. De hogy teljes legyen az őrület, Energizing komfortvezérlés is kerülhet az autóba, amely összehangolja a jármű különböző rendszereit, hogy zenével, hangulatvilágítással, és különböző masszázsüzemmódokkal hozzon létre egyéni igényekre szabott hangulatot. Mindez például Garmin okosórával kombinálva – amely figyeli a pulzust, alvásmennyiséget és -minőséget, stressz-szintet – már automatikusan is működhet, kitalálva, mire is vágyik éppen a vezető.

Az éppen magára hagyott E-osztály lopásvédelmi csomaggal óvja magát, az Urban Guard rendszer, amely értesítést küld a tulajnak, ha koccannak az autóval, megpróbálják elvontatni, feltörni. Ezt a jövőben akár képrögzítő rendszerrel is kombinálhatják.