Rendes középkategóriás méretek, 2,8 méter feletti tengelytávon, széles-lapos elrendezésben. Ebben a SUV-okkal terhelt megkergült világban az Optima SW valami békebeli nyugalmat áraszt, nem hivalkodik, csak mutatja, hogy lehet egy autó nagy és jó akkor is, ha nincs teljesen feleslegesen hatalmas homlokfelülete és óriási kerekei. És szép kombi, jó ránézni, méretével, eleganciájával kitűnik a nagyáruházi parkolókban a többi kombi közül.

Persze azért a dizájn részletei is érdekesek, a Kia komoly erőssége az európai formatervező központ finom ízlése, hatásos, mégis elegáns kis ötletei. A Kia Optima felvonultatja a márkánál ügyesen bejáratott azonosító stíljegyeket (tigrisorr, szélvédőbe harapó tetőlemez, nagy, sötét hátterű emblémák), az alapforma pedig kiválóan mutatja meg az Optima legfontosabb értékeit; miszerint nagy, kényelmes de elég dinamikus ahhoz, hogy vezetni is jó legyen. Inkább családi kombi, mint sportkombi, de épp-hogy-csak inkább – ezt már az autó megjelenése is érzékelteti, még a GT Line kivitelben is.

Nagy kedvencem pedig a formán a szerény, mégis mindenféle barokkos kamu-keret nélkül is erőt sejtető kettős kipufogóvég. Aki ezt így kitalálta, megtervezte és engedte gyártásba menni, az mind-mind józan értékrendű, de az autózásért rajongó jófej ember lehet.