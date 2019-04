Ha a vevő alkupozíciója hasonló a korábbi 1,6-os motoros Talismanokéhoz, elmondható, hogy a 225 lovas nagy családi túrakombi a piac talán legjobb ár-érték arányú kocsija ebben a méretkategóriában. Hiszen már a listaár is tök jól néz ki a konkurensekhez képest, és ha a magyar piaci Talisman-kvóta eladási kényszere az importőr felé egy ilyen fehér bőrös, erős, érdekes behemótnál is jelent pár milliócskát, egy igazán fényűző kocsit kaphatunk egy közepes kompakt áráért. És még a garancia is jó: 5 év vagy 100 ezer km az alap, de csupán 120 ezer forintért 5 évig vagy 200 ezer kilométerig szóló gyári jótállást vehetünk, ami nagyon megnyugtató egy ilyen komplikált, nagy francia autó esetében.

A 225 lovas, gazdagon extrázott kombi Talisman és néhány benzines, automata vetélytársa – listaárak, forintban Kia Optima SW GT (238 LE) 12 299 000 Opel Insignia ST 1.6 Turbo aut. Dynamic (200 LE) 10 850 000 Skoda Superb Combi Sportline 2.0 TSI 4×4 DSG (272 LE) 13 272 350 Renault Talisman Grandtour 225 TCe EDC S-Edition (225 LE) 10 499 000