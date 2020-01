Odabent mindennél tágasabb a Superb – amit földi halandó képes lehet megfizetni. Talán túlságosan is hatalmas. Az első sorban ezt a szélesség mutatja leginkább, az ajtó is kifejezetten messze van, ha szeretnénk rákönyökölni. A hátsó lábtér egyszerűen gigantikus, nem is túlzás, hogy az első utasülés oldalán gombokat (extra) is találunk annak mozgatásához, amit a hátul terpeszkedő utas vezérelhet, akárcsak egy igazi sofőr hajtotta limuzinban.

A Scout egyediségét a fahatású műszerfali dekorbetétekkel próbálták feldobni, ami sikerült is nagyrészt, mondjuk ezzel pont elveszti azt a lazaságát, amit a külseje sugároz. Az első háttámlákba varrt Scout logót minden kivitelben megtaláljuk, a tesztautó alcantara borítása viszont feláras. Elöl alapáron jár az elektromosan állítható háttámla és az ülésfűtés, hátulra pedig rendelhető utóbbi, akár a tesztautóban található alváskényelmi csomag – kényelmesebb fejtámlákkal és két takaróval.

Az elektromos mozgatású csomagtérajtó, és a láblendítéssel nyitható csomagtérajtó már nem fért bele a borsos alapárba, de az ajtó felnyitása után mindenképpen boldogok leszünk. Az alaphelyzetben is óriási, 660 literes csomagtartó kategóriájának legnagyobbika, ledöntött támlákkal pedig egészen 1950 literig bővíthető.