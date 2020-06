Jelentős ráncfelvarráson esett át a 2017-ben bemutatott Volkswagen Arteon: a szokásos optikai, technológiai újdonságok mellett új karosszériaváltozat, valamint egy vadonatúj, takarékos hajtáslánc is került a portfólióba.

A hátsó lábtér megegyezik a szedánkupé értékével (1016 mm), de a fejtér elöl és hátul is nagyobb – hogy pontosan mennyivel, arról egyelőre nincs információ. A kombi csomagtartója övvonalig 565 literes, azaz mindössze 2 literrel tágasabb, mint a limuziné. Bővítve sem sokkal nagyobb a különbség: a 40:60 arányban osztott üléstámlákat ledöntve a plafonig mérve 1632 literes üreget kapunk (szedán: 1557 liter). A csomagtér maximális hosszúsága 2090 mm.

A másik újdonság az eHybrid hajtáslánc, amely mindkét karosszériához rendelhető. Ennek műszaki adatairól egyelőre nem nyilatkozik a Volkswagen, de nincs okunk feltételezni, hogy az nem egyezik meg a Passat GTE PHEV hajtásláncával. Ez azt jelenti, hogy az 1,4 literes benzinmotorra épülő, elsőkerék-hajtású rendszer maximális összteljesítménye 218 lóerő lesz, a megnövelt kapacitású akkumulátorcsomaggal akár 56 kilométert tehetünk meg egy feltöltéssel.

Nem a plug-in hibrid verzió lesz azonban a csúcsmodell, hanem az Arteon R, amelyről egyelőre csak annyit tudhatunk biztosan, hogy különleges összkerékhajtást kap, amelynek R-Performance nyomatékvektor-szabályozása nem csak az első és a hátsó tengely, de a két hátsó kerék között is dinamikusan osztja meg a hajtóerőt. Ha megint csak a Passatnál keresünk analógiát, az R-Line Edition kétliteres, 272 lóerős hajtáslánca ugrik be, de nem kizárt, hogy ennél is feljebb tekerik a teljesítményt.

Az Arteon további újdonságai között említést érdemel a 0-210 km/óra sebességtartományban üzemelő IQ.DRIVE félautonóm vezetési rendszer, illetve az új vezetői környezet, amely érintésérzékeny kormánykapcsolókat, érintésvezérelt klímapanelt, vezeték nélküli okostelefon-integrációt (Apple CarPlay, Android Auto), továbbá variálható színű hangulatvilágítást és 700 wattos Harman Kardon audiorendszert tartalmaz.