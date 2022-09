Átvették az uralmat a kijelzők a megújult BMW 3-as utasterében. Korábban is ugyanennyit találtunk benne, szám szerint kettőt, de a frissítéssel elköszöntek a klasszikus elrendezéstől, a régimódian behatárolt műszerfaltól. Korábban a műszeregység hagyományos módon még árnyékoló alatt pihent külön a központi képernyőtől, most a két kijelzőt egy alapra helyezték és feltették a pult tetejére.

Ezzel teljesen átalakult a hangulat a 3-asban, mintha egy vadonatúj modellbe ültem volna be a müncheni bázisponton. A jól ismert otthonosság hiányérzete csapott meg, nem ehhez vagyok szokva a BMW-től, de nem is én vagyok az új 3-as vásárlóközönsége. Viszont képtelen vagyok elmenni amellett, hogy ezzel a 3-as elvesztette azt az egyedi klasszikusságát, amibe eddig nagyon ügyesen építették be a modern megoldásokat. De a korral és az igényekkel haladni kell. A formák nagy része maradt, az ergonómia azonban jelentősen megváltozott, a hangsúlyt az új, enyhén hajlított dupla kijelző viszi el, ahogy az összes új BMW-modell esetében.

Két 12,3 colos monitor feszít egymás mellett, a kormány mögött az eddig is jól ismert dizájnú műszeregységet látjuk, a multimédia azonban a legfrissebb 8-as iDrive-ot futtatja. Logikájában és felépítésében ezt már az érintőkijelzős irányításra optimailzálták. Mivel az újabb modellekben, mint a 2-es Active Tourer, vagy az X1, már nincs tekerős kezelőszerv, nem is tűnik fel, a 3-asban azonban még ott pihen a jól ismert kütyü.

A 8-as iDrive felépítése azonban más, mint a 7-esé, a főmenüben lévő csempék jól használhatóak vele, viszont a menü rendszere jobban hasonlít egy okostelefon widgetes elrendezéséhez, amiben az alkalmazások között lépkedhetünk. A tekerővel azonban csak oldalirányban lépegethetünk, míg az alkalmazások függőlegesen vagy 6-7 sorban pihennek, az ikonok picik, mint egy telefonon, a kijelző pedig nagy, jókora területet kell átpásztáznunk a szemünkkel, mire megtaláljuk, amit kerestünk.

Kezelésre szokatlanul más, a menükben viszont már a 7-esből ismerős felületekkel találkozunk, csak oda jutni nehezebb és több idő. Valószínűleg csak most furcsa ennyire és később ehhez is hozzászokunk majd, de ez most sokkal nagyobb változás, mint az eddigi iDrive generációknál.

Mindenképp véleményes újítás a BMW 3-asban, hogy a hagyományos klímakonzolt is eltüntették, ezt is menüből állíthatjuk a továbbiakban. Ennek divat és financiális okai is vannak. Szebb a letisztult műszerfal, és olcsóbb a kijelző és a rajta futó szoftver, mint a fizikai kapcsolópanel legyártása. Az eredmény azonban a BMW-ktől megszokott könnyű kezelhetőség teljes hiánya, a menü megnyitása plusz kattintás, plusz idő, ezzel együtt pedig a korábbi könnyen kezelhető panel gombjainak jó minőségű kapcsolási érzete is elveszett.

Sok múlik a minőségérzeten, hogy milyen hozzáérni a gombokhoz egy autóban, milyen visszajelzést adnak, van egy kis interakció, és ebben a BMW kimondottan jól szerepelt. Bármilyen trükköt alkalmazzanak is, egy kijelző ilyenre nem lesz képes.

Szintén nagyot változott a középkonzol kezelő szigete, amiről eltűnt a klasszikus joystick, helyére pedig csak egy pici billenő kapcsoló került váltókar gyanánt. Olyan ez, mint amikor a mechanikus karról álltak át a gyártók elektronikusra, most a Volkswagen csoport, a Stellantis, a Honda stb. után a BMW is követi a trendet.

Vannak pontok, amikben továbbra is hamisítatlanul BMW tudott maradni a friss 3-as, ez pedig a belső kidolgozása, anyaghasználata, maradék ergonómiája és a méretek. Még mindig az egyik legjobb méretű BMW a 3-as és a sportos ülések tartása továbbra is botrányosan jó, tökéletesen beállítható. Az extrák, a variálhatóság, az Individual belső kárpitok lehetőségei is változatlanok.