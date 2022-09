Ezen a téren egyértelmű, hogy a C5 X-et nem lehet egy lapon említeni a C6-tal. Az utastér anyaghasználata átlagos, beülve sajnos semmivel nem érezzük magunkat magasabb felszereltségben, vagy minőségben, mint egy C4-ben, de a C5 Aircrossban is pontosan ugyanezekkel az anyagokkal találkozunk.

Formavilágában sincs igazi újdonság, ami nem jelent semmi rosszat, elegáns, otthonos és nagyon is szerethető. Engem mindig feszéjez kicsit a túl nagy sötétség, az a sok munka amit a dizájnerek megtesznek egy autóban, ilyenkor teljesen elveszik. Árnyék foltokat érzékelünk belőle csupán és kellemetlenül ujjlenyomatosan megcsillanó zongoralakk felületeket, amiből a C5 X-ben is rengeteget használtak. A középkonzol nagy fényes placca például indokolatlan. Rendben, hogy találunk előtte is egy zárható rekeszt, de ez egy pazarlás, a zongoralakk javára.

Végtelenül puha tömésűek az ülései, a Citroënnél mesterei a habszivacs rétegeknek, mindig tudnak egyel többféle tömésű anyagot használni, amitől fantasztikus lesz az ülés kényelme. A kárpit sem utolsó, jó minőségű bő, aminek a varrás mintázata is a márkajelzést idézi. Hátul óriási a hely, üzleti autónak tervezték, így hosszú távon hátul is kényelmesnek kell lennie, és 180 centis magam mögött is úri kényelemben fértem el.

Csomagtartója 545-1640 literes, amiből a konnektoros hibridben az akkumulátorokkal elfoglalt tér miatt 485-1580 liter marad. Ebből a konnektorosnál még a kábelek is foglalnak el helyet, de szerencsére a kalaptartónak külön teret alakítottak ki a padló alatt.