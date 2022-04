Ilyet még egy Passat sem tud

Belül a sötétszürke űrben kevés a nemes és sportos részlet, az Arteon minőségérzete nem képes az átlag fölé emelkedni. Az ülések elegáns nappabőr bevonata, a rozsdamentes acél pedálsor és lábtámasz említhető erőfeszítésként, a sportmodellt kék cérnás díszvarrások jelzik.

9,2” volt a tesztautóban a feláras Discover Pro navigációs-kijelző képátlója, az óracsoport alapáron digitális. A 10,25”-es képátlójú felületet többféle nézettel tölthetjük meg. Jól jön az extraként rendelhető szélvédőre vetített kijelző (218 440 Ft), a legfontosabb dolgokat itt gyorsan megtalálod, miközben a kormánykeréken lévő 18 darab gomb és kapcsoló kiismerésével küzdesz.

Kellemetlen, hogy a jobb térded kérlelhetetlenül kemény műanyagnak támaszkodik a fokozatválasztó kar mellett, bár más testmagassággal a térd érhet a puhább felülethez is. Gyerekekkel jó játék a színvarázs a menüben, összesen harmincféle színből választhatjátok ki az utastéri hangulatvilágítás színét.

Annyira nagy hátul a lábtér, hogy az már a Škoda Superbert idézi. Egy padlóváza elférne a térdem előtt. Extraként hátul is állítható a légkondicionálás, a Business Premium csomag része többek között az ülésfűtés és a 230 voltos csatlakozó is. A kellemes funkciók egyike a masszírozásra képes vezetőülés, ha már sokat vezettél aznap vagy csak arra vágysz, hogy a torlódásban valami jó is történjen veled.

Egy Passat Varianthoz képest jelentős hátrány a magas csomagtérperem, az ülések háttámláinak lehajtásakor maradó lépcső és a csomagtartó volumene is kisebb valamivel, de nem érezni, hogy az Arteonban kombiban meg kéne szenvedni a szépségért. Méretre jó, sőt nagyon tágas a csomagtartó a maga 590 literes, más adatok szerint 565-1632 literes térfogatával.