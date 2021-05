Akárcsak a Passat, az Arteon 3H is MQB-alapú autó. Az első futómű MacPherson konstrukció rugós taggal, a hátsó itt független, négylengőkaros. 425 450 forintért adaptív, elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás rendelhető. Méltányos felár a kvalitásaihoz képest, de a tesztautó alapján nélkülözhető.

A modellfrissítéssel a vezetőtámogató rendszerek működési tartománya kiterjedhet 210 km/óráig, eddig működik az adaptív távolságtartó tempomat. Ha belegondoltok, ez 30-cal több annál, ahol a Volvók láthatatlan falba ütköznek az újsütetű leszabályozással.

Van sávváltást segítő rendszer, balesetveszélyt érzékelve az autó megfeszíti az öveket, bezárja az ablakokat és a tolótetőt valamint az extralistáról a tesztautóba bekerülő, igen jó LED-mátrix fényszóró is biztonsági tényező. A csodalámpa a 480 060 forintos komfortcsomagban hátsó ülésfűtéssel, kulcsfelismerő ajtónyitással és 230 voltos konnektorral együtt kevesebbe kerül, mint önmagában az IQ.Light főfényszóró.

Nincs már 240 lóerős, duplaturbós dízelmotor. A corporate indoklás szerint a biturbo TDI azért tűnt el, mert a Volkswagen fő fejlesztési iránya a teljesen illetve a részben elektromos hajtás. Ez konnektorról tölthető akkus hibrideket jelent és a belső égésű motorok kiegészítését mild hibrid rendszerrel. Az Euro 7 károsanyag-kibocsátási előírás olyan szigorú értékeket vezethet be a közeljövőben, ami egyre közelebb hozza a belső égésű motorok kivételét a gyártásból. Ezért a szűkülő motorválasztékból a VW először azokat a nagy fajlagos teljesítményű motorokat törli, amelyeknél nagyobb ráfordítást igényelne a már most is szigorú károsanyag-kibocsátási előírások teljesítése.

Viszonylag kis darabszámai mellett a két turbós motor kiveszéséhez az is hozzájárult, hogy már az Arteon is kettős karbamidoldat-befecskendezéssel szavatolja a nitrogénoxid-emissziós határértékek alulteljesítését. Még autópályán padlógáznál és hegyre fel utánfutót vontatva is, amikor a terheléstől 500 Celsius-fokosra hevülhet a kipufogógáz. A TwinDosing egy helyett két SCR-katalizátorral működik és a második elfoglalja a másik turbó helyét.

Hathengeres motor sajnos továbbra sincs, igazán erős hajtáslánc viszont több is létezik az Arteonhoz. A 280 lóerős 2.0 TSI csak az Elegance kivitelhez kapható. Itthon nincs benne a konfigurátorban a 320 lóerős, összkerekes sportváltozat a hétfokozatú, DQ500 jelű automatával. Kár, mert az R Performance csomaggal a hátsó kerekek között oldalankénti nyomaték-elosztású Arteon R 270-et menne.

Dízelmotorral a 190-ről 200 lóerőre izmosodó 2,0 TDI választható automatikusan aktivált összkerékhajtással. A facelift elhozta a 218 lóerős rendszerteljesítményű konnektoros hibridhajtást, amivel a Passat GTE tesztautó alapján 40-ről 70 km-ig kitolható az elektromos hatótávolság.