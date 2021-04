2019-ben rekordszámú, 910 ezer darab VW Tiguan készült. Ennek ellenére, vagy épp ezért gyorsan megújították a modellt, mi pedig megnézzük, megérte-e a változtatás

Röviden – Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG 4Motion Mi ez? 2007-ben mutatkozott be az első Tiguan, a VW közepes méretű szabadidőautója, ami azóta már a második generáción is túl van, ez pedig annak 2020-ban kissé felfrissített változata Mit tud? Nagyon élhető autó izmos dízelmotorral, és végtelenül otthonos belsővel Mibe kerül? Legalább 9.136.000 forint kifizetése után lehet valaki új Tiguan tulajdonos, a dízel árlista valamivel feljebbről, 10.5 milliótól indul Kinek jó? A Tiguanba ránézésre nehéz beleszeretni, de ha esélyt adsz neki és elviszed egy körre, nem akarsz belőle kiszállni

Bár a Volkswagen modellkínálatában van néhány szabadidőautó, az egész kisméretű várositól a nagyobb, komolyabb darabokig, mégis a 2007-ben bemutatott Tiguan fogy közülük a legjobban. Legalábbis a 2019-ben egészen biztosan így volt, – akkor nemcsak a legjobban fogyó Volkswagen volt, hanem az egész VW csoporton belül tartotta az eladási rekordokat – és a Volkswagen ennek a lendületnek a közepén, hatmilliónál is több eladott autóval a háta mögött fogott hozzá, hogy külső és belső változtatásokkal, technikai frissítéssel még vonzóbbá tegye a Tiguant. Bár a kínálatban van benzines, és külső áramforrásból tölthető hibrid is, mi most mégis egy dízelmotoros változatba ülünk be.

Szélesebb lett a hűtőmaszk és a csíkozáshoz remekül illik a lámpa mintája

Külső A ráncfelvarrás során a korábbinál szélesebb lett a hűtőmaszk, az autó orrán az új Volkswagen-logó trónol, alatta pedig a friss formatervű lökhárító. Hátul középre került a Tiguan felirat és megújult a 4Motion embléma is az összkerekes változatokon. Külső méretei és a lemezek változatlanok maradtak, a kocsi hossza 4486 milliméter, 1839 mm széles, 1673 mm magas, tengelytávja 2677 mm, amivel házon belül a T-Roc és a Touareg között helyezkedik el. Megjelenése olyasmi, mint amikor valaki a konzervatív öltöny mellé felhúz valami rikító zoknit, amik ráadásul nem egyformák. Hozza a klasszikus SUV jellemzőket, a hasnál centiket lecsaló műanyagbetéteket, a magas építésű krumpliformát, ami itt szerencsére összkerékhajtást rejt maga alatt, de kisebb izgalmas apróságokat is aggattak rá. Ilyen a hűtőmaszkba remekül illeszkedő LED-es fényszóró, vagy az A-oszlop tövében lévő csillogó dekorcsík is. Ajtajain éles vasalás fut végig, és oldja a nagyméretű fémfelületek egyhangúságát. Hátulja is hangsúlyos, főleg a hátsó lámpa LED-es betétjei, de kipufogót hiába keresünk, annak csak hűlt helyét látni, a cső valahol az autó feneke alatt végződik, láthatatlanul. A ráncfelvarrás eredményét ezeken a képeken lehet kutatni:

Belső Mindig jó dolog világos kárpitozású, otthonos autóban utazni. Persze ha gyereked van és nem akarod őket zsírpapírba csomagolva, spárgával átkötve utaztatni, akkor felejtsd el az olyan fehér kárpitot, mint amilyen ebben a Tiguanban van. Igaz, nem praktikus, de amellett, hogy klassz ránézni ki, még a benne ülők hangulatának is jót tesz. Pláne, ha még kirakatnyi üvegtetőn át ömlik be fentről a tavasz. Elöl kényelmesek, franciásan puhák az ülések és klassz, hogy a fejtámlát nemcsak fel és le, hanem előre-hátra is lehet mozgatni. A ráncfelvarrás a kabinba is hozott újdonságot, ami a simogatóssá vált klímavezérlőből, illetve az alá került USB-C típusú csatlakozókból áll. Érdekes kettősség, hogy míg a hőmérsékletet és ezzel együtt a ventilátort, ablakfűtéseket érintésérzékeny, odatekintés nélkül problémásan kezelhető eszközzel lehet vezérelni, addig a fényszóróknak, hangerő-szabályzónak megmaradtak a saját, létező fizikai gombjai. Hátsó üléssorában az üvegtető ellenére is maradt bőven fejtér, és a lábtérrel sincs gond, ha pedig éppen a csomagtartó befogadóképessége fontosabb, akkor az üléseket egymástól függetlenül lehet sínen tologatni. Emellett olyan apró meglepetések teszik vidámabbá a Tiguan tulajdonos életét, mint a kárpitozott ajtózseb – nem zörögnek, karcolódnak benne a vackok – vagy mint amilyen a hátsó támlák döntögetése után nem becsípődő biztonsági öv, vagy a kis műanyag verem, amibe a zsebből kipottyanó dolgok gyűlnek össze az utazás végére. Poggyászból 615 liternyi fér el hátul legfeljebb, amit az üléstámlák lehajtásával 1655 literre lehet bővíteni. Csomagtartója mindent tud, amit manapság illik: kétféle magasságban rögzíthető a padlója, vannak két oldalt szélesebb vermek, rendes világítás, szatyorkampó, ülésdöntögető fülek és aki elég mélyre ás, az pótkereket is találhat.

Technika Benzines, dízel és külső áramforrásból tölthető hibrid hajtáslánc is rendelhető a Tiguanhoz, amelyekhez hatfokozató kézi, vagy hétfokozatú DSG váltó párosítható, míg a hibridekhez hatfokozatú DSG jár. Az alapból elsőkerék-hajtású szabadidőautó erősebb motorokkal összkerék-hajtású is lehet. A motorválaszték az 1,5-ös benzinessel kezdődik, ami 130 és 150 lóerős is lehet, míg a 2,0 literes változatok teljesítménye 190, 245 és 320 lóerő. A dízel kínálat csak kétliteresekből áll, 150 és 200 lóerővel.

Vezetés Bármilyen furcsán hangzik, de a Tiguant jó dolog vezetni. Nem a klasszikus vezetési élményeket érdemes keresni a közepes méretű SUV kormánya mögött, sokkal inkább egy nagy odafigyeléssel reszelgetett, szinte minden részletében hibátlan, komfortos, és nagyon ötletes, jól használható belső terű autó ez, amivel klassz dolog, csak úgy jönni-menni is. Amire általában használunk egy autót. Jók az ülései, kellemes az üléspozíció, kilátni belőle mindenfelé, és a vezetőtámogató rendszerek működése is tényleg segítség, nemcsak egy hisztis robot sípolgat benne összevissza. Jól működik az adaptív tempomat, civilizált módon próbál a sávban tartani a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Emellett a kétliteres dízelnek ereje is van, jól dolgozik a vezető alatt a futómű és még csendes is. Autópályán is. Az adaptív fényszórók, automatikusan kapcsolgató reflektorok egyre gyakoribbak, de ritka az olyan autó, ahol a teszthéten, éjszaka autózva nem kapunk legalább néhány felháborodott szembevillantást, mert hiába a nagy tudomány, valahogy mégis sikerül elvakítani a szembejövőt. A Tiguan rendszere nem ilyen, hanem hibátlanul kihagyja a hetedhét határig elvilágító fénycsóvából a szembejövőket, de még ha utolérünk valakit, akkor neki sem világít be undok módon az autójába. Imádni való dolog, és láthatóan meg lehet csinálni hibátlanra is. Az a látványos megvilágosodás, ahogy éjszaka, elhagyva egy települést, egymás után kapcsolja fel a LED-eket, az pedig csak hab a tortán. Persze a simogatós klímavezérlés utálatos dolog, és a néha kapkodós, néha meg pont hosszan tétovázó DSG váltó sem az igazi, de ennél nagyobb baj ne érjen senkit.

Költségek Nem sokkal 9 millió forint felett kezdődik a Volkswagen Tiguan árlistája, amiért a 135 lóerős, 1,5 literes benzinmotoros változat vihető el, hatfokozatú kézi váltóval. Ugyanez 150 lóerőval már 10,5 millió forintba kerül, még szintén kézi váltóval, ha valaki 7 fokozatú automatikus váltóval – DSG-vel – kívánja, akkor már 11,3 millió az induló ár. 12,9 millió a kétliteres, 190 lovas DSG-s Tiguan, a legolcsóbb 150 lóerős dízelért pedig 11,5 milliót kérnek. A konnektorból tölthető hibrid 14,4 milliótól indul, az árlista tetején pedig a 320 lóerős Tiguan R áll, kis híján 20 milliós árcédulával. Ezen felül 219-364 ezer forint a metálfényezés felára, az acél pótkerék 96 ezer, az adaptív lengéscsillapítás 371 ezer, az alsó motorvédő burkolat 94 ezer, a fűthető szélvédő 123, a fűthető kormány 48 ezer, a HUD 200 ezer, a Harman Kardon hifi pedig 305 ezer forintba kerül, a Vienna bőr üléshuzatért 895 ezer forintot kérnek. A Volkswagen Tiguan és vetélytársai – Listaár, forint Volkswgen Tiguan 2.0 TDI 4Motion (200LE) 15 583 000 Hyundai Tucson 1.6 CRDi HP MHEV 4WD 7DCT (136 LE) 11 749 000 Citroën C5 Aircross 1,5 L BlueHDi (130 LE) 10 480 000