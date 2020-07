Alig két éve lépett piacra a Lexus RX hosszított, három üléssoros változata, ami már az első frissítésen is túl van. Megnéztük, milyen belőle egy hatüléses változat.

Röviden – Lexus RX450hL Mi ez? A Lexus 2018-ban mutatta be az RX széria hosszított, három üléssoros változatát, amely tavaly, a normál méretű RX frissítésével egy időben szintén megújult Mit tud? Három üléssorában akár heten is elférnek – ebben a tesztautóban mondjuk épp csak hat ülés található – kényelmes, finom autó, ami még zöld is Mibe kerül? A Lexus RX L árlistája 25.200.000 forinttól indul és 28.950.000 forintnál végződik. Aztán igény szerint ezt lehet tovább hizlalni mindenféle extrákkal Kinek jó? Azoknak a keveseknek, akik okosan akarnak/tudnak elkölteni 30 milliót egy SUV-ra

Szinte pontosan két évvel ezelőtt, 2018 júniusában vezettük először a Lexus hosszított karosszériás, három üléssoros változatát. A statisztikák, felmérések szerint a SUV vásárlók megőrülnek a hétüléses kivitelért, és mivel a Lexusnak addig nem volt ilyenje, gyorsan hozzácsaptak még a karosszériához 11 centimétert, a csomagtartóba pedig betettek még egy üléssort, hogy aki ilyenre vágyik, annak is lehessen Lexusa. Érdekes, hogy a plusz üléssor igénye ellenére van belőle csupán hatszemélyes kivitel is – ilyen a tesztautó is – amire bármilyen fájó, már nem lehet felvenni a 2,5 milliós nagycsaládos kedvezményt. Mondjuk viccesen is festene egy 30 milliós autón az állami támogatásos matrica.

A modellfrissítéssel érkezett az új hűtőmaszk

Külső Talán nem meglepő, hogy a hosszított RX hatalmas autó. Igaz, az L nélküli, kurta kivitel sem volt kicsi, de a három üléssoros változat a 11 centis extrával pontosan öt méter hosszúra nyúlt. Szélessége tükrök nélkül 1895, tükrökkel 2180 milliméter, magassága 170 centiméter, tengelytávja 279 cm. A nyújtás nem volt könnyű, az autó hangulatának, karosszériájának arányainak meg kellett maradnia, így a plusz centiket nem középre, – a tengelytáv változatlan maradt – hanem a hátra toldották be. Szinte minden más ugyanolyan maradt, csupán a hátsó tengely mögé eső rész lett nagyobb, 1,5 centivel magasabbra került a tető és változott a hátsó ablak dőlésszöge. A 2018-as változathoz képest a fényszóró, a lökhárító és a hűtőmaszk módosult felismerhető mértékben, és nyugodjon meg mindenki, új színek és felnik is érkeztek a modellfrissítéssel. Fizikai méreteihez képes a forma mégis könnyed, dinamikus, tele olyan finom megoldásokkal, mint a rengeteg különböző formájú apró darabból álló hűtőmaszk, a keskeny résből világító LED-es fényszóró, a dinamikus, futófényként villogó irányjelző, vagy az L alakú, szintén LED-es nappalifény. Oldalt a lemez dombornyomásai, a finom króm betétek oldják az irgalmatlan fémfelületek egyhangúságát, de a leglátványosabb elem a C-oszlopban kígyózó fekete csík, ami üveget is rejt magában, ezen keresztül kandikálhatnak ki, akik a leghátsó sorban ücsörögnek.

Belső Odabent kellemes, otthonos hangulat fogadja azt, aki 30 millióért nem lakást, hanem autót vesz. Finoman kidolgozott, izgalmas formák, ötletes megoldások, de nem zavarba ejtően modern a berendezés, minden ott van, ahol megszoktuk és többé kevésbé úgy is működik. Biztos, ami biztos, van tekintélyes méretű fokozatválasztó kar, és nagy, analóg óra is két szellőzőrostély közé ékelve. Vannak igazi gombjai a klímának, hangerő szabályzónak – utóbbi tekerős – és a középkonzol tetején lévő modernizált kijelző is érintésérzékeny, nem kell a Lexus fura tapipadján kezelni a rendszert, ha nem esik jól. Ígérem, nem rugózom rajta sokat, bár a márka valamiért nagyon ragaszkodik a furcsa megoldásokhoz. Volt ebből egérszerű dologgal operáló megoldás is, az ha lehet, még a tapipadnál is idegenebbül működik. A kidolgozás pazar, ugyanúgy, mint az anyaghasználat. Szép a fabetét, simán elhiszem róla, hogy igazi fa, jó tapintásúak a gombok, kapcsolók, kárpitok, és olyan, mintha évszázadokra tervezték volna. Klassz húzás, hogy az indukciós töltőfelület mellett van egy remek, gumírozott zseb is a telefonnak,a hol menet közben egész biztosan megmarad a helyén, bármilyen elvetemült módon kanyarodik valaki. Kényelmesek a villanymotorokkal mozgatott, hűthető, fűthető, memóriás ülések is, lehet pakolni a nagy ajtózsebbe, kivehető bélésű könyöklőbe, és vannak bőven USB aljzatok, amiből összesen hatot számoltam meg. A második üléssor lehet három, vagy kétszemélyes elrendezésű is, utóbbi a jobban felszerelt változat kiváltsága, a pilótaülésnek nevezett fotelek csak ehhez a változathoz rendelhetők. Ezekben könnyű megtartani a személyes teret, ugyanis a két ülés fizikailag sem ér össze, szép nagy űr tátong közöttük. Egy hibájuk van, bennük ülve a magas padló miatt furcsán áll benne az ember combcsontja, lába. Cserébe előre hátra tologathatóak, van karfa, kihajtható pohártartó, és USB töltőaljzat is. Bármilyen komfortos, tágas batár az RX L-es változata, a harmadik üléssor itt is legfeljebb gyerekek szállítására alkalmas. Beszállni sem könnyű hátra, és a fej-, lábtér is kisméretű felnőtteknek, gyerekeknek nyújt csupán elegendő életteret. A helyhiányért a kényelmes ülések, a pohártartó, és a saját klímavezérlő kárpótolja azokat, akik kénytelenek itt utazni. Csomagtartójának motoros ajtaja már láblendítéssel is nyílik, de 185 centi fölött érdemes vigyázni, mert nem emelkedik túl magasra az ajtó, és könnyen lehet fejsebet szerezni. A csomagtartó, ha éppen nem a két, villanymotorok által mozgatott ülés foglalja el, akkor 474 literes, ha hat/hét személyesként használják, akkor 176, kétszemélyesként pedig 1656 literes. A padló jól pakolható, sík felületet ad, van helye a csomagtér-rolónak, mindennek, rendes világítás is van benne, nem kell félhomályban keresgélni az elgurult Taittinger flaskákat. És persze úgy is működik, nyílik, csukódik, csúszik, klattyan benne minden, mint ahogy azt egy Lexustól megszoktuk.

Technika A konfigurátor előtt ülve nem kell sokat töprengeni a motorválaszték menüpontnál, ugyanis Magyarországon egyetlen hibrid hajtáslánc található a listán, amely 3456 köbcentis, önmagában 262 lóerős V6-os benzinmotorból és a mellé kapcsolt villanymotorokból áll, amelyek közül az első 167, a hátsó 68 lóerős. A rendszer 313 lóerős csúcsteljesítmény leadására képes, ami 8 másodperces 100-as sprintre és 180 km/órás csúcssebességhez elég. A villanymotorokat nikkel-metál-hidrid akkumulátor látja el energiával és fékezéskor is itt raktározódik el a visszanyert energia. A 650 voltos feszültségű akkumulátorcsomagot csak a benzinmotor, illetve fékezéskor generátorként működő villanymotorok töltik, konnektorból nem tölthetők.

Vezetés Lexust vezetni általában nyugtató, nem túl pörgős dolog. Ebben a Lexusban is hamar rá lehet érezni a kényelmes, ingerszegén autózásra – feltéve ha nem zajos kis kölkök kerültek leghátra – amihez minden segítséget megkapunk. Csendes utasteret, ahol még az elektromos ablak is lábujjhegyen húzódik fel-le, finoman zizgő motort, ami, ha kell, és van elég elektromos tartalék, akár a néma csendben dolgozó villanymotoroknak is képes átadni a melót, remek hangszigetelést és finoman dolgozó futóművet. Persze ha valaki menne vele, azt is tud. Nagyobb gázra letépi magáróla V6-os motor a hangszigetelést és igazán lelkesítő hanggal jön ki belőle a vadállat. Jó, a 8 másodperces gyorsulástól nem áll meg senkinek a szíve, de azért nem rossz ez egy üresen két és negyed tonnás bálnától, ami még kanyarodni is tud, hála a modellfrissítésnél megejtett futómű-tuningnak. Bő 600 kilométeren mért átlagfogyasztása 8,9 liter lett, amiben város, autópálya és országúti autózás is volt, nagyjából azonos arányban, ami ugyan több, mint a gyári 7,9-8,2 literes ígéret, de közel nem fájdalmas a különbség.

Költségek Kétféle felszereltségi szinttel érhető el a hosszú Lexus RX450h, az alapváltozat az Executive amiért 25 200 000 forintot kérnek, míg a Luxury 28 950 000 forintba kerül. Az alapváltozatban is széria a nyolc légzsák, a Lexus Safety System +, ami az összes betűszót tartalmazza, ami csak létezik. (PCS, ACC, LKA, RSA, AHB, BSM, RCTAB) Magyarul ezek ütközés előtti biztonsági rendszert, adaptív sebességtartó automatikát, sávtartást segítő rendszert, jelzőtábla felismerő rendszert, adaptív távolsági fényszórókapcsolást, holttérfigyelő rendszert, hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető, fékezésre is képes rendszert jelentenek. Ezeken túl LED-es fényszóró, háromzónás klíma, motoros csomagtérajtó, fűthető, szellőztethető első és fűthető második üléssor is benne van a kezdőcsomagban. A puccosabb kivitelnél érkeznek újabb funkciók – AHS, intelligens távolsági fényszórókapcsolás és AVS, adaptív váltózó felfüggesztés – fél-anilin üléskárpit – fabetétes, fűthető kormány, elektromosan dönthető harmadik üléssor, head up display. Aki még költene egy kis pénzt, az 300 ezerért metálfényt, 400 ezerért üvegtetőt, vagy ugyanennyiért üvegtetőt és a második sorba pilótaüléseket is kérhet. Vannak 18-20 colos méretben kapható alufelnik is, 840 ezertől 1,7 milliós szett árig. Tartozékok közül tetőcsomagtartó keresztlécet 99 ezerért, 506 ezerért hátsó kerékpártartó csomag, 92 ezerért pedig speciális felületvédelemmel is ellátható az autó külseje.