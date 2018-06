A legolcsóbb hétüléses RX 450 h idehaza 22 000 000 forintos listaáron kapható, amire most rendes kedvezmény is jár, ami után már csak 19 200 000 forintot kell letenni az asztalra, míg a kurta RX 21, illetve akciósan 18,2 millió forintba kerül. A legpuccosabb felszereltségi szintű modellért 25 570 000 forintot kérnek, de szerencsére most ez is akciós, így már 22 770 000 forintért is vihető.