Az új Land Cruiser tekintélyes méretű batár, hossza 4840 milliméter, 1885 mm széles és 1845 mm magas. Utóbbi adat határeset, ugyan a legtöbb mélygarázsba még beférünk vele, de hogy végigparázzuk majd vele a bejutást, az egész biztos. Szerencse, hogy a hátsó légrugók leengedésével valamelyest lehet csökkenteni a skalpolásveszélyt.

Végre olyan külsőt kapott a világ talán legmegbízhatóbb terepjárója, amivel már egész komolyan fest. Nézzük csak meg az elődöt hogy nézett ki, ugye a LED-es fénypattanások nélkül mennyivel felnőttebb a mostani? Pedig mindössze a fényszóró szögletesedett, a hűtőrács is csak annyi műanyagot kapott, amennyitől még nem kell kacagni, jól áll neki a tetőkorlát, az óriási kerekek és a mérsékelt mennyiségű csillogó króm is. Gigantikus tükreibe az egész világ belefér, csupán a bejutást megkönnyítő oldalfellépők méltatlanok az autóhoz. Tudom, időseknek, kismamáknak is be kell valahogy mászni. De akkor is.

A másik – városlakónak legalábbis – hülyeség az oldalra nyíló csomagtartóajtó. A kontinentális Európában ez extra szívás, mert még rossz oldalra is nyílik. Feltéve, hogy rendesen, az út jobb oldalához tartva áll meg vele valaki. A sivatagban ennek csekély jelentősége van, valószínűleg senki nem fog az autó mögötti arasznyi helyre beparkolni, hogy nyithatatlan legyen a csomagtérajtó. Persze erre is van megoldás, ha nem egy mosógépet kell hátra bepakolni, akkor a hátsó üveg magában is nyitható, szerencsére felfelé. Az oldalra nyíló ajtónak van még egy másik előnye is, simán lehet rá pótkereket szerelni.