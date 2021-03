Kényelmes, bőrkárpitozású, fűthető ülések csalogatnak a V60 CC ajtajának kinyitása után, melyeket elektromosan lehet megfelelő pozícióba állítani, hosszirányban és magasságban is igen széles tartományban. Sőt, akár az anyósülést is beállíthatja a sofőr saját ülésének kapcsolóival, ha a jobb egyben helyet foglaló utas nem tudja magára szabni a széket. A kihúzható combtámasz a hosszabb lábúak számára is komfortossá teszi a vezetést, a tökéletes kényelemről pedig a négy irányban állítható deréktámasz gondoskodik a viszonylag keményre tömött, de még kényelmes ülésekben. Oldaltartása jobb is lehetne, a hiányosság nagyobb kanyartempónál vehető észre igazán.

Nem lehet sok okuk panaszra a hátsó sorban ülőknek sem: két utas számára bőségesen van hely az autóban alul-felül egyaránt, abban az esetben is, ha elöl magasabb emberek foglalnak helyet. Itt is jár az oldalankénti klíma és ülésfűtés. Egy ötödik utasnak azonban tortúra az utazás: gyakorlatilag zéró lábtér maradt a középen végigfutó kardánalagút miatt. Itt legfeljebb egy extrém hajlékony tornász fér el, aki képes nyakába venni lábait.

A kívül tapasztalt krómhiány hamar enyhül a belső térben: a sötét műanyagok monotonitását kellő mennyiségű csillogó fém töri meg. Jelentős mennyiségű fabetét és némi zongoralakk is színesíti az enteriőrt, utóbbi főként a kezelőszervek környékén jelenik meg.

Három kijelzővel várja a sofőrt a V60 Cross Country. Az első a 12 colos műszerfal: teljes egészében digitális darab, bal oldalán kilométerórával, jobb oldalt fordulatszámmérővel, amely Eco módban takarékossági mutatóvá alakul. E kettő közé kerültek az autó állapotára vonatkozó üzenetek, valamint a navigáció is megjeleníthető. A második a kijelző a képét a motorháztető fölé vetítő Head-up display, melynek fényessége és pontos pozíciója a kellően kihúzható kormányról állítható. Utóbbi egy letisztult, az autó méreteihez képest megfelelő méretű darab, két gombcsoporttal: a bal oldali a tempomat beállításához, a jobb oldali pedig elsősorban a multimédia vezérléséhez, de ezekkel lehet a műszerfalon megjelenített adatok között is lapozni.

Kijelzői közül a legnagyobb a 9 colos központi érintőképernyő. Jól használható ugyan, ám vannak furcsaságai. A főképernyőről jobbra, balra és lefelé is lehet lapozni, a harmadik irány pedig meg tudja tréfálni az embert. A beállítások egy része ugyanis nem az általános beállítós felületen, hanem fentről lehúzva érhető el. A logikai bukfencek mellett fizikai problémákkal is találkozhatunk: a Harman Kardon-hifi ekvalézerének állítgatása közben sajnos a zongoralakk már útban volt az ujjamnak a képernyő szélén, így nem próbálhattam ki az egyébként remekül szóló hangrendszer szélső értékeit.

Fizikai gombja nincs a klímának, de hiába kapott állandó sávot a középső képernyőn, használata így is időigényesebb, mintha külön kapcsolókkal vagy tekerőkkel lehetne kezelni. A három kijelző képminőségére nem lehet panasz, akkor is jól látni őket, amikor a hatalmas üvegtetőn betűző nap egyenesen rájuk világít.

Középre, a kardánalagútra, a szépen kidolgozott váltókar mellé került az ékszerszerű indítókapcsoló és az üzemmódválasztó. Automata váltós jármű lévén a legtöbbet használt gomb vezetés közben a módválasztó, mégis ez került a leghátrébb. Tekergetéséhez kissé hátra kell nyúlni, előrébb helyezve kényelmesebb lenne a használata.

Csomagterének méreteivel a V60 CC elmarad a nem prémium középkategóriás kombiktól. Az elektromos mozgatású, gombbal vagy akár lábbal nyitható ajtó mögött alapállapotban 529 literes raktér vár, ami lehajtott ülésekkel 1441 literig bővíthető – előbbi 131, utóbbi 509-cel kisebb a Škoda Superb kombijának értékeinél. A Volvo ezen a téren természetes konkurenseivel, az Audi terepkombijával, az A4 Allroad Quattróval kelhet versenyre: annak csomagtartója 495 literes, és kereken egy köbméterrel bővíthető. A G21-es BMW 3-as kombija is hasonló számokkal büszkélkedhet: 500 literes csomagtartója 1510 literig bővíthető.

Egy-két dolgot lehet még pakolni a kisebb ajtózsebekbe, a méretesebb kesztyűtartóba és a két ülés között található rekeszekbe is. Utóbbiakban találhatóak a telefonos eszközök: a fa roló rejti a vezeték nélküli töltőpontot, a hátsó nagyobb boxban pedig két USB-B csatlakozó található.