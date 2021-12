Vezetés közben is vonalvezetésének eleganciáját tükrözi a Peugeot 508 PSE. Aki igazán sportos autóra vágyik, csalódni fog benne, de egy Fiesta ST élményét nem is ebben a méret- és súlykategóriában kell keresni. Lehengerlő erejű, kényelmes és összkerékhajtásával a Riviérától távol is ütőképes utazóautóként annál megnyerőbb. Drágának drága, de zöld rendszámával hozzáad annyit az életminőségedhez, hogy értékarányosnak érezd az árát.

Mellette – Ellene Ízléses karosszéria

Igényes belső tér

Mély üléshelyzet, jó sportülés

Fejlett Focal-audiorendszer alapáron

Erős hajtáslánc

Szükség esetén 4×4-es

Extraként 7,4 kW-os töltő

Remek futómű

Adókedvezmények a zöld rendszámmal

Teljes felszereltség, éjjellátóval Lassú indítógomb

Benzines hibridként sokat fogyaszt

Nagy sebességről gyorsítva nem tűnik 360 lóerősnek

Méltatlan töltési sebesség alapáron

Szerény akkukapacitás és el. hatótáv

Magas ár