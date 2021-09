Épített környezetben a magas felépítés fő előnye, hogy nincs az az elbaltázott fekvőrendőr és otromba járdasziget, amihez ne volna elég az autó magassága, amivel megvédi a lökhárítókat és ami a fő, az olajteknőt sem lehet felütni.

Kár is lenne elfolyatni a 0W20-as kenőanyagot a surrogva járó motorból. A bokszer lágyan, egyenletesen forog, amihez elég neki négy henger. Jóllehet a fokozatmentes sebességváltóval a kormány mögötti fülekkel kapcsolhatunk nyolc fokozatot, a legjobb rábízni a munkát. Aki nem hajszolja az autót, annak teljes harmóniában működik majd, sokszor észre sem venni, hogy éppen mit csinál.

Papíron és sajnos élőben is igen szerények a menetteljesítmények, pláne egy 15 millió forint feletti, nagy és tekintélyes autótól. 193 km/óra a végsebesség és 10,2 mp a gyorsulás 100-ra. Egy ezres Focus 125 lóerővel jobbat tud, 10,0 mp alatt van 100-on és 200-at megy.

A 169 lóerős motor 3800-as fordulatszámon ad le 252 Nm forgatónyomatékot, de az autó onnan sem táltosodik meg. Arra elég, hogy eljárjunk vele, de a 2200 kilósra terhelhető, 2 tonnás utánfutóval súlyosbítható autóhoz kevés. Jó lenne a Subarunak Európában is bevezetni azt a 2,4 literes turbómotort, amely Amerikában elérhető, de a szén-dioxid-emissziós limit miatt nem hozzák. Az ülésszellőztetésre is hiába mondták az európai importőrök, köztük a magyar és a német is, hogy tegyék bele az itteni Outbackbe is, mégis kimaradt. Talán egy modellévváltás megoldja majd.

A kormányon ott az SI-Drive (Subaru Intelligent Drive) teljesítményválasztó, ami a gázreakcióra és az automatikus váltó működésére hat. Sajnos ettől sem lesz erősebb az autó, legfeljebb fürgébbnek tűnik.

Egyenletesen tartott 110-nél 1600 a percenkénti fordulatszám, 130-nál is csak 2400-at fordul percenként a főtengely. Ennél gyorsabban hajtva is megmarad a csend, az új Outback örvendetesen kifinomult autó. Egyszerűen jó utazni benne és vezetni is, ahogy összeadódik a kényelmes ülés, a rezgésszegény bokszermotor, a jó súlyeloszlás és a magabiztos útfekvés.

Bár magasan ülsz, majdnem mint egy SUV-ban vagy crossoverben, de kanyarokban az Outback nem produkálja ezek billegését, nyugodtan tartja az íveket. A hatodik generációs Subaru Outback nagyon csendes és kulturált autó. Futóműve kiválóan nyeli az úthibákat, rezzenéstelenül suhanunk, eltaláltak a kormányerők.

Aláfestésnek szórakoztató a gumicsikorgás, ami messze nem eltúlzott kanyarsebességnél is hallatszik, de a tesztautó Bridgestone Alenza gumijának tapadása messze nem tudja kiszolgálni az adaptív lengéscsillapítás nélkül is jó futóművet. Az Outbackben inkább a rugózási kényelemnek örülhetünk, ami azért is tud ennyire jó lenni, mert a 225/60 R18-as gumival a Subaru igazán józan méretet választott.

A harmónia megőrzéséhez érdemes indulás előtt elvégezni az Outback beállításait, különben a jól működő, érzéssel gyorsító-lassító adaptív tempomat állandóan csipogni fog, amikor felfedez egy autót előttünk.

A légkondicionálás működésével nem voltunk elégedettek, a tesztautó automatikus állásban képes volt teljesen indokolatlanul hideget okádni a lábtérbe. Mókás részlet viszont, hogy az autó képes emlékeztetni a vezetőt a beállított évfordulókra és születésnapokra.

63 literes a tank, ami elegendő 500-550 km-re, de egy ilyen jó utazóautóban nem ártana nagyobb kapacitás. Sok minden adódhat az évek során, egy 70-75 literes tank kényelmi és biztonsági érték is volna.