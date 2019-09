Ha a kifutó és az új Forestert egymás mellé állítjuk, látszik, hogy nem egyformák, de nehéz megállapítani, melyik az új modell. A régi is, az új is közömbös formavilágú, távol-keleti középkategóriás SUV. Ha Nissan-embléma lenne bármelyiken, simán elhinném, hogy az az új X-Trail, de Hyundai-jelvény is lehetne rajta.

Ha jellegtelen is a forma, és ha tovább fokozza is a jellegtelenséget ez a fura pasztell-metál-halványzöld, ami a modell marketingszíne, egyáltalán nem kellemetlen ránézni a kocsira. Jóindulatú, nagy, jámbor kérődző, látszik rajta, hogy békésen, fáradhatatlanul ballag bármeddig a családdal és a poggyásszal a hátán – és megvannak a méretei ahhoz, hogy agresszió nélkül is komolyan vegyék a többiek, amerre csak jár. Maradt, ami már két generáció óta volt: szerethető, családbarát mindennapos autó. Ha egy gyerek egy Foresterben cseperedik, bizonyára örök életében ilyen húzott szemű SUV-alapformát fog felskiccelni a papírra, ha azt kérik tőle, hogy rajzoljon egy kocsit.