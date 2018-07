Az erősebb dízelben vezetett félhibrid rendszer messze nem olyan kifinomultan működik, ahogy a Toyoták teljes hibridjei, a kettőnek csak az elve és funkciói hasonlóak. Ez egy elvileg jóval olcsóbb, de még nem ismert felárú rendszer, amely arányosan kevesebbet tud. Fullhibrid crossovere, bár benzines motorral, úgyis van már a Kiának. A méltatlanul kevés vásárlót vonzó Niróból konnektorról tölthető akkus is létezik.

De térjünk vissza az EcoDynamics+ nevű új dízel hibridhez! Erősebb gázadáskor – a kijelzőn követhető módon – az önindító-generátor tehermentesíti a dízelmotort és lassításkor, gázelvételkor tölti a lítiumion akkumulátort a villamos gép generátorüzemében.

Elinduláskor az alapjárati motorleállás után a Sportage rántással lódult neki, ami zavaró. Pedig nem is a duplakuplungos automata dolgozott benne, ami az 1,6-os turbós benzineshez tartozik, hanem hagyományos, hidrodinamikus nyomatékváltós automatika nyolc fokozattal.

Korlátozásmentes német autópályákon is mentünk az autóval, ahol a 150 körül felerősödő szélzajon kívül az tűnt fel, hogy a Sportage jól bírja a belső sávot, akár 200 kilométer/órás sebességgel. A kompakt SUV stabil, nem izzaszt meg gyors kanyarokban sem. A fedélzeti számítógép hosszú átlagként 8,5, a hajtósabb tesztszakaszra 9,8 l/100 kilométeres fogyasztás számolt. Elég magas érték, ráadásul a hibrid tankja 55 literes, nem 62, mint a többi verzióban.

Kulturáltsága miatt tetszett jobban a halkabb, sokkalta finomabban járó turbómotor a benzinesben, amelyhez hétfokozatú, kettős kuplungos automatika kapcsolódott. A dízeléhez hasonlóan a kormány mögötti kapcsolókkal kézzel is kapcsolható váltó feltűnésmentesen, harmonikusan dolgozott. A kényelmet a közepes gördülési komfort zavarta csak, de az autó 17-es felnivel is jól néz ki és várhatóan lágyabban fut, mint a kipróbált modellek a GT Line-hoz alapáron járó 19-es kerekekkel. A számítógép szerint 10,4 liter volt százon az átlagfogyasztása, amiben volt döngetős autópálya is.