Az új Kia Ceed fejlesztése során általános javításra törekedtek a mérnökök: legyen kicsit nagyobb a hely, legyen akkora érintőképernyő a kabinban, mint a többieknél, legyen annyi hasznos vagy felesleges cucc az extralistán, amennyi a kategóriában elvárható, és így tovább. Amiben viszont igyekeztek kiemelten jól teljesíteni, az – állítólag pont újságírói visszajelzések miatt – a vezethetőség, a futómű és a kormányzás volt. Feszesebb felfüggesztéssel, hátul már alapáron járó segédkeretes multilink futóművel vették sportosabbra a kocsi jellegét.

A Ceed induló motorja az 1,4 literes, 100 lóerős szívó benzines, ezt követi a már ismert egyliteres turbó, három hengerrel, 120 lóerővel. Az 1,4 literes négyhengeres benzines turbó (amit a testvérmodell i30-ból már ismerünk) 140 lóerős, az 1,6 literes dízel pedig 115 vagy 136 lóerős változatban rendelhető a Ceedhez. A kocsi kellően könnyű ahhoz, hogy a kicsi, de erős motorok és az agilis futómű szépen teljesíthessen: a leggyengébb Ceed 1200 kg alatti nettó tömeggel indul, de a 120 lovas kis turbós is megáll kézi váltóval 1222 kg-ban.

Ahogy manapság szokás, alaposan kibővült a menetbiztonsági és szórakoztató elektronikai felszereltségek listája. A legnagyobb elérhető érintőképernyő nyolc col átmérőjű, az igényes hangzású hifire vágyók (szerintem csak közepesen jól szóló) JBL-audiorendszert kérhetnek autójukba. Télen jól jöhet az immár rendelhető fűthető szélvédő, sötétben pedig a feláras, teljesen LED-es fényszórórendszer.

Az új Kia Ceed már képes az önálló sávtartásra is, jó fej módon akkor sem állítja le a vonalak követését, ha a vezető a műszerfali figyelmeztetés ellenére percekig nem nyúl a kormányhoz. Ez a szolgáltatás alapáras tétel a kocsihoz, a követőradaros, önálló megállásra-elindulásra is képes tempomat viszont fizetős extra. Szintén alapáras az előre figyelő ütközésveszély-jelző és automatikusan vészfékező rendszer, de a hátsó keresztirányú forgalmat is figyelő és a holtteret is szemmel tartó rendszer valamint az automatikus parkolás képessége megint csak pénzes cucc.