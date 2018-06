Ez a húzószín, ez a mustár-metál, és valóban nagyon is feltűnő vele a pufók, de vidám, sok játékos vonallal megrajzolt autó. A 20-as kerekek is megdobják a látványt, a ma oly divatos kis szabadidőautók mellett is frissnek hat velük ósdi egyterű létére a Scénic. Ez a Renault egyik érdekes újítása: nagy átmérőjű, de keskeny, így kis légellenállás mellett is megfelelő tapadási felületet szolgáltató gumiabroncs akár egy ilyen kicsi, relatíve olcsó tömegautón is.