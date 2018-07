Új padlólemezre épül az autó, amelynek ebben a formában az első alkalmazása a Honda CR-V. Elöl MacPherson, hátul többlengőkaros és nagyon kompakt futómű tartozik hozzá, hogy minél több lábtere lehessen a harmadik üléssorban gubbasztóknak. A nem adaptív lengéscsillapítókban két dugattyú dolgozik, hogy az úthibák és a kanyarok eltérő feladataira is jól reagálhassanak.

36 százalékkal merevebb lett a kocsi a nagy és az ultra nagy szilárdságú acélok arányának növelésével. Előbbi most a struktúra mintegy 60, utóbbi 35 százalékát teszi ki. A bemutatón a fejlesztési vezetőket képviselő Mikasza Tecuót és Kotaro Jamamotót kérdeztem ugyan az autó alaktényezőjéről, de a két japán szakember ragaszkodott ahhoz, hogy komolytalan volna konkrét számot mondani. Ennek az az oka, hogy egyazon autó kétféle szélcsatornában megmérve akár 10 százalékkal eltérő eredményt is produkálhat, ami tényleg így van. Adat híján annyit, hogy az elődhöz képest a nagyobb hasmagasság ellenére is van némi javulás, ebben a hűtésigénytől függően lamellákkal elzárt vagy nyitott hűtőnyílásnak is van szerepe.

Továbbra is elsőkerék-hajtású az alapverzió és az összkerekes CR-V-k állandóan forgatják a kardántengelyt, egyrészt mert nincs külön kuplung ennek kiiktatására, mint az Audi A4-ben vagy az A5-ben, másrészt mert némi forgatónyomaték folyamatosan megy hátra, hogy gyorsabban reagálhasson a hajtásrendszer a nyomatékarány módosítására, amit többlemezes tengelykapcsoló végez elektronikus szabályozással.

Egyáltalán nincs már szívó benzines az autóhoz, az egyetlen motor a Civicből ismert 1,5 literes négyhengeres közvetlen befecskendezéssel és részecskeszűrővel. A turbós benzines sokkal erősebb az eddigi 2,0 i-VTEC-nél, amely 155 lóerős volt és 193 Nm forgatónyomatékot préselt ki magából 4300-as fordulatszámon, az új viszont 173 lóerős és 220 Nm-t ad le 1900 és 5000 között.

Roland Bergertől, a közép-európai Honda-vezérképviselet elnökétől megtudtuk, hogy miért csak Indiában és Thaiföldön lesz dízelmotoros CR-V, Európában pedig nem. Az itteni emissziós előírások betartásával a dízel többe kerülne a hibridnél, de ahol lazábbak a szabványok és erős a dízelpiac, ott megmarad. A gond a CR-V súlya, mert jócskán 1,5 tonna felett a közúti mérés hegyi szakaszain a Honda rendszere sem tudja SCR-katalizátor nélkül az előírt szintre visszafogni a nitrogén-oxid-kibocsájtást, szemben a könnyebb Civic dízellel.

Felárért az egy szál benzineshez fokozatmentes automatikus sebességváltó rendelhető. A CVT hét virtuális fokozattal igyekszik alkalmazkodni az európai elvárásokhoz és elkendőzni fokozatmentességét. Az 1,5 VTEC Turbo is besegít a motorbőgés elkerülésébe, ezért a négyhengeres itt 193 lóerős és 2000-5000 közötti percenkénti fordulatszámon 243 Nm a maximális forgatónyomatéka, hogy az erőtöbblettel ritkábban kényszerüljön nagy fordulatszámra a motor.

Bár a hátsó térkínálat érdekében a benzintartály négy centivel laposabb az eddiginél, a tankméret egyetlen literrel csökkent csupán, most 57 literes. Ma, amikor az autók fogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása, így áramvonalassága is elsődleges, ritka a hasmagasság erőteljes növelése, mert ez növeli a légellenállást. A Honda mégis így döntött, markáns váltást jelez a hasmagasság 35 milliméteres emelése 20,1 centiméterre.

Az eddig emelt hasú kombinak mondható, terepen a kategória talán leggyámoltalanabb autójaként számon tartott Honda CR-V mostantól 500 helyett 550 Nm nyomatékot képes átadni hátsó kerekeire, ez tehát a sebességváltóval megnövelt nyomatékérték, amit a keréken mérhetünk, nem a motoré. Fejlesztői szerint az új Honda CR-V meg fog felelni a Teknikens Wärld tesztjén, amin elődje leszerepelt, erre direkt rákérdeztem a gyári szakembereknél. Aki nem látta, itt olvashat az esetről.

Az SUV-műfajhoz vontatójárműként is közelebb került a Honda CR-V ötödik nemzedéke, mert a benzinesek eddig 1500-1700 kilogrammos fékezett utánfutót húzhattak, mostantól 1500 kg a határ automata és két tonna kézi váltóval.