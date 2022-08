Francia csatahajó, rafinált részletekkel – DS 9 teszt

Bár a DS 9-ben sokkal inkább hátul kell pöffeszkedni, mint vezetni, azért a kormány mögött ülve is szép vele az élet. A klasszikus vezetési élmény helyett itt a zavartalan, komfortos, csendes haladás okozza a legnagyobb örömöt. És praktikus is ebben a szellemben vezetni az autót. Amíg civilizáltan hajtja valaki, addig a villany- és a benzinmotor is jól elvannak egymással, finoman dolgozik az automata váltó, és lassításnál a visszatáplálás és az üzemi fék közötti váltás is finom, csendes a motor, az utastér. Sportosan vezetve kissé darabossá válik a működés, és igazából a futómű sem arra született, hogy kanyarban pontos íven tartsa az 1840 kilogrammos autót. Sokkal inkább arra, hogy kisimítsa a legtöbb úthibát, hepehupát, fekvőrendőrt. És ez remekül működik is, alig egy-két olyan alkalom volt a teszthéten, amikor benézett valamit a rendszer, és nem úgy kezelte a csapnivaló útfelületet, ahogy kellett volna.

Vezetőtámogató rendszerei sokfélék, és van, amelyik hibátlanul működik – ilyen az adaptív tempomat -, de például a sávtartó már inkább csak bizonytalanul imbolyog a két felfestett vonal között. Tartja a sávot, csak pattog az útburkolati jelek között. A Körúton pedig egyszer hisztériás rohamot kapott a gyalogosoktól, és az opciós éjjellátón is megmutatta azokat, akik az út szélén tébláboltak, és akiket az autó potenciális veszélyforrásnak érzékelt.

Utazni benne elsőrangú, a merev karosszéria a belezsúfolt tengernyi bőr, elektronika és extra ellenére meg se mukkan autózás közben, ülései nagyon kényelmesek, jó az üléspozíció is, és a masszázsfunkció is tisztességes, intenzíven működő, nem csak valami alibivacak. Manőverezni is könnyed dolog a kis híján ötméteres autót, a fordulóköre kereken 11 méter. Fogyasztása nagymértékben függ attól, mennyit hajlandó tölteni a tulajdonosa, hiszen rövid ingázásokkal, napi töltéssel elektromosként is használható. Töltés nélkül, tisztán hibridként viszont a 7,4 literes fogyasztás a reális. A használat módjától függően ezek közötti értékekkel lehet számolni.