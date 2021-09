Csak a fotókat nézegetve messze nem is gondolnánk, mennyi melót fektetett a DS abba, hogy az autói valóban prémiumosak legyenek. A DS 4 kapcsán tudtuk meg Párizs mellett, hogy az új modellek mögött messze nem csak egy átemblémázós koncepció áll. Egyik Stellantis modellel sem foglalkoznak annyit, mint a DS-ekkel.

Látványra is elég részletgazdag az utastér és amit látunk a DS 9-ben, az mind igazi bőr, vagy valódi Alcantara. Nincsenek kamu varrások, a huzatok jelentős része kézi munkával készül, mert ilyen varrásokra robotot betanítani nem lehet. Órákba telik egy-egy ajtókárpit vagy kormány varrása, a középkonzolon is szinte minden bőrözést kap, és még a kulcs is, akár a beltérhez passzoló árnyalatút.

Csak a DS 9-ben bőrözik például az ajtókárpitok felső élét is és a varrás nagyon szép, az anyagminőség pedig kikezdhetetlen. Miután kitapogattam az ajtókat és az üléseket, hátul ülve tűnt csak fel, hogy a teljes mennyezet és az oszlopok is Alcantara huzatot kaptak. Gondos kezek aprólékos munkája vesz minket körül, miközben a hátsó tér akkora, hogy keresztbe tett lábbal is utazhatunk.

Sofőrös autóként hátul sem lehet rosszabb a kényelem, mint elöl. Masszíroznak, hűtenek és fűtenek is a hátsó ülések is, a középkonzol lehajtható, mint egy igazi limuzinban. Kényelemből nincs hiány. Arra is figyeltek, hogy ne legyenek gyengébb anyagok hátul, mint elöl. A karosszériát ragasztják és több ponton hegesztik, mint például az 508-asét, ezzel merevebb és csöndesebb is, az amúgy is szép hangzású Focal hifi itt még jobb akusztikájú térben szólhat.

Az első sor ergonómiája nagyon hasonlít a DS 7 Crossbackhez, attól eltekintve, hogy jóval alacsonyabban ülünk. Középre kerültek az ablakemelők és a jól ismert váltókar ágaskodik közöttük. A kormány fogása jó, de ebben is érezni tudat alatt, hogy a Peugeot apró kormánya sokkal jobban illik ebbe a környezetbe.

A vezető előtti műszeregység 12,3 colos digitális, egyedi DS-es grafikával, a multimédia pedig 10 colos, a DS 4-hez képest még a régebbi, lassúbb fedélzeti rendszerrel. A multimédia kicsit réginek hat, de erre hamarosan lesz megoldás, érkezik a frissítés és vele együtt az új multimédia is, ami sokkal jobban fog állni a DS 9-nek, attól lesz majd igazán minőségi a felhasználói élmény minden téren. Ugyanakkor jobb kamerákkal látták el a limuzint, mint a többi Stellantis modellt, a kép, amit kapunk, élesebb és tisztább.