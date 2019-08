Pedig kifejezetten izgalmasan irányítható az S60 saját kezűleg is, nem érdemes mindent a gépekre bízni, pláne, hogy nem is erre valók a segédek. Az igényes első-hátsó futóművel nem állítjuk, hogy élvezetesebb vezetni, mint egy BMW-t, vagy Alfát, de nem csak a márkához, hanem abszolút értékben is kellemes meglepetés. A kormányzás kellően direkt, a futómű pedig inkább feszes, mint puha, de egyik sem eltúlzott, inkább pont jól eltalált. Így van ezzel a nyolcfokozatú automata váltó is, ami a nem túl fürge induláson kívül gyakorlatilag mindent teljesen jól csinál, szépen, selymesen és fürgén kapcsolja végig a fokozatokat.

Ahogyan a többi modern limuzinban is, a Volvóban is a rendkívül jó hangszigetelés, a masszív érzet fojtja meg a sebességélményt, így inkább csak a digitális műszerfalról jön át, hogy már rég átléptük a megengedett sebességhatárt. Ami az átlagosnál is jobban hiányzik az autóból, az a motorhang, ami itt rendkívül szerény mértékben van jelen.

Az autó súlya és kidolgozási minősége nagyon kellemes és masszív benyomást keltő utazópartnerré teszi az autót, de a kátyúkkal megszórt budapesti utakon sem hallani zavaró zörgéseket vagy nyiszogást az utastérben. Mozgékonysága elfogadható a szűk utcákban, bár a parkolóházakban azért feltűnik, hogy összkerékhajtás nélkül sem igazán jó az autó fordulóköre.