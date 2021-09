A Jaguar XF is pontosan olyan jól sikerült már megjelenésekor is, hogy semmi szüksége nem lett volna külső ráncfelvarrásra. Nem is nyúltak hozzá feltűnően, csak annyira, hogy mégis megújuljon, így nem rontották el az eredetileg kimondottan egyben lévő formát. Ian Callum zseniális organikus formavilága nagyon egyedi a szegmensben. Karcsú, nyúlánk, elegáns és légies autónak tűnik az XF, pedig majdnem 5 méter hosszú autóról van szó.

Változott a hűtőács – ez az egyetlen igazán észrevehető részlet – újak a ledes fényszórók és a hátsó lámpák, valamint a lökhárító is. Hátul selyemfényű ezüsttel keretezett fényezett diffúzor imitáció került rá, ami agy kékben igazán izgalmasan mutat. Hosszú az orra, nagyot kell lépni az első ajtótól az első kerékig, természetesen ki is töltötték ezt a helyet egy szolid kopoltyúval, amin a márkanév is olvasható.

Szatén fényű ezüst elemekkel díszítették. Jól mutat az ablak- és hűtőmaszk keret, szépek a kilincsek és a hátsó rész is. Sajnos már a párezer kilométeres tesztautón is elengedett a hátsó díszléc ragasztása, reméljük, hogy csak egyedi probléma. 19 colos kéttónusú felnijei mögül piros féknyergek villannak ki – elöl is csak úszó – annak ellenére, hogy nem sportmodellről van szó. Már nincs ugró macska az orrán, csak a szolig plecsni a maszkban és szerencsére már a különféle radarokat, érzékelőket is elegánsan építették be a szélvédő fölső részére.