Kétezres gázolajossal és benzinessel kínálja ennyiért az E-osztályt az importőr, utóbbi 184 lóerős, a maximális nyomatéka 300 Nm. Ehhez rendkívül finom, 9 fokozatú, bolygóműves automataváltó jár, és egy nem állandó összkerékhajtás. Vagyis többnyire hátsókeres az autó, a 4×4 mellett ezt sem igazán tudják a szerényebb presztízsű, korábban felsorolt tömegmárkák szedánjai.

Ahogyan az alatta lévő cégautóknál az elöl-hátul többlengőkaros futómű is, itt ez az alja, hiszen már a C-osztály is kapható légrugózással, nem hogy ez. Habár rengeteg extra hiányzik az autóból, ez csak azért nem bántó, mert az E-osztályos Mercedes eleve többet tud a Mondeo-Superb-liga tagjainál. Gombos az indítás, természetesen elöl-hátul parkolószenzorok segítik a beállást, sőt, parkolóautomatika is van benne, tükrözni lehet az okostelefonunkat, és 12,3 colos kijelzőn navigáció is segíti a közlekedést – utóbbi kettő a tesztautó sajátja. Korábban említettük a tapipados multikormányt, amiről rengeteg minden irányítható. Benne hagyták az autóban a fontos ütközésmegelőző rendszert, és tisztességesen szól az alap audio-rendszer.