Ha a külső az előző F10-F11 óvatos fejlesztése, akkor a beltér még inkább az. Ebben pedig jó úton jár a BMW, nem kell mindig rárúgni az ajtót az autóvásárlókra, és valami teljesen ismeretlen, jövőből jövő technikai cirkusszal kápráztatni. Több konkurens is ezen az úton indult el, szinte mindent kidobtak, még a kezelés megszokott klasszikus kereteit is. Tény, ettől csattannak állak a padlón, ezt látva hüledezik az autós újságíró, de néha a kevesebb több.

Mert az újdonság varázsa hamar elmúlik, és a 32 képernyőelrendezés, a három helyen megjelenő térkép, és a kormány mögé varázsolható komplett vezetést elemző analízis a sosem használt funkciók sorába kerül. Ezt kerülték el a bajorok, amikor ragaszkodtak a klasszikus elrendezéshez. A műszerfal náluk még mindig a négy műszeres, analóg időket idézik, a sofőr maximum finomítani tud a megjelenésen, de radikális, sebességmérőt eltüntető lehetőség nincs.

Ugyanez igaz a klímakonzolra, az érintőkijelző természetesen simul be a fizikailag létező gombok közé, és pont azokat a funkciókat kapta meg (ülésfűtés-szellőztetés), amelyek így tömörítve is kényelmesen kezelhetőek. Az iDrive tárcsája még velünk maradt, és reméljük nem is költözik el egyhamar, mert még mindig ez a legjobb módja a menürendszer kezelésének, főleg ha irtózunk a az ujjlenyomatoktól maszatos kijelzőktől. Gesztusvezérlés ebben az autóban is volt, de az eddigi tapasztalat nem változott, ez inkább techdemó, érdekes játék, de nem használható funkció.

Ha viszont belemerülünk a menüben, ott megtalálhatjuk a személyre szabhatóság feneketlen kútját. Minden, de minden állítható, fokozható, finomítható igény szerint. Eldönthetjük például, hogy hány fokos külső hőmérsékletnél kapcsoljon be automatikusan az ülésfűtés, és hogy inkább a hátunkat, vagy a fenekünket melegítse-e. A masszázsfunkció lehetőségeiről inkább nem is írok, ahhoz kell egy külön OKJ tanfolyam.

A 10,25 colos központi kijelző menürendszere villámgyors, a homokóra szindrómások megnyugodhatnak, úgy peregnek a számok a médialejátszó felületén, mint a könyv lapjai, és a térképnél is egy szemvillanás alatt lesz Mucsaröcsöge utcaképből globális nézet. Kiváló a parkolássegítő asszisztens, nem csak felülről összerakott 360 fokos képpel operál, hanem más szögből is kívülről mutatja az autót, leírni nehezebb, mint megmutatni, körülbelül mintha egy számítógépes játék nézetei között váltanánk.

Anyaghasználat terén végképp nem lehet belekötni egy 30 milliót súroló BMW 5-ösben, a Nappa bőrkárpit Mokka varrással angol vadászházba (nem kastély) illő fotelekké emeli az amúgy is elegáns üléseket, a diófagyökér fabetét pedig rengeteg réteg lakk alatt ülve reszketve várja a karcolásokat. No igen, lakktúltengés azért észlelhető, a legtöbb esetben tapintásmentes helyre került, de például az üzemmód választót ilyen fényes felülettel ellátni rossz döntés volt, egy idő után nem csak maszatos, de csúfan karcos is lesz, elkerülhetetlenül.

Hátul 185 centiméter felett mérsékelt a helykínálat, kétemberes, passzentos kialakítású a második sor, de akik táncolni akarnak, azoknak ott a Škoda Superb, a térdüket féltő langaléták hátul is kétzónás klímával, és ülésfűtéssel vigasztalódhatnak. A csomagtartó 530 literes, a hibrid 530e kivitelé 110 literrel kisebb, de a praktikus puttonyra vágyók úgyis a Touringot választják majd 570-1700 liternyi rakterével.