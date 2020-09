Az Audi továbbra is a minőség és a sportos autózás kettősének megtestesítője a prémiumkategóriában. Nem változtat ezen a plug-in hibrid hajtáslánc sem, amivel egy ideig erős és takarékos. Aztán már egyik sem.

Röviden – Audi A6 55 TFSI e Mi ez? 367 lóerős, konnektoros hibrid: 50 kilométeres hatótávolsággal Mit tud? Szórakoztatni, lenyugtatni és olykor felbosszantani Mibe kerül? 24 265 890 Ft az alapár, tesztautónk 29,2 millió felett volt Kinek jó? Akinek fontos a kiemelkedő minőség és a jó teljesítmény, és nem okoz gondot a mindennapi töltés.

A 2020-as év az Audinál sem szólhat másról, mint a villanyosításról, amelynek egyik velejárója, hogy a valódi elektromos autók mellett már az utakon is látni a több mint egy éve beígért hibrid modellekből. Egy apró e betű jelzi az új plug-in hibrideket, amit most az A6 jelzés után is odabiggyesztettek. Nincs vele egyedül, hasonlóan járt vagy fog járni a Q5, Q7, A7, és A8 sorozat is. A hasonló nem is elég kifejező szó, hiszen ezen modellekbe teljesen azonos hajtásláncok kerülnek.

Három különböző benzin / villanymotor kombó választható, a legerősebb 60 TFSI e (449 LE, 700 Nm) változat kizárólag a Q7 és az A8 modellekhez, az 50 TFSI e és 55 TFSI e pedig a kisebbekhez való. Előbbiek 299 lóerősek, 450 Nm-es nyomatékkal, utóbbiak teljesítménye 367 lóerő, nyomatékuk 500 Nm. Érdekesség, hogy ezen motorok mind a győri Audi-gyárból kerülnek ki. Az A6-osból az 55 TFSI e járt nálunk, a gyengébb verziót később mutatják be.

Külső Sportos, dögös! Az 55 TFSI e változathoz jó pár extra alaphelyzetben jár, és ez sokat dob megjelenésén. Nem kell külön fizetni az S-line Exterieur, külső optikai csomagért, amivel együtt érkezik a méhsejt mintás lökhárító, a mattfekete légbeömlő és diffúzor-betét, valamint a megvilágított küszöbléc is S line felirattal. Krómozott kipufogóvéget viszont ne keressünk, hiába írja az Audi, a plug-in hibriden egyáltalán nem látni a végződést, elbújtatták azokat a hátsó lökhárító alatt. 53 kilométerre jut egy töltéssel a WLTP-szabvány szerint Szintén alapáron jár a fekete optikai csomag, ami a hűtőrács körül magasfényű fekete keretet jelent, a hűtőrács, a rendszámtartó keret, és az ablakkeretek pedig matt feketék – és ez mind nagyon jól áll neki. Egyéb modellek esetén külön extra a magasfényű fekete külső tükörház és a sötétített hátsó ablakok is. Ezek az extrák mind vadítanak az autó megjelenítésén, bár a kormány mögött ebből a vadságból már nem érezni sokat. Ez nem feltétlenül hiba, de azért van némi ellentmondás. Az A6-os plug-in hibrid tehát az e betű kivételével nem tartalmaz semmi olyat, amit egyébként ne tudnánk az autóhoz konfigurálni, ha egy másik motor mellett döntünk. Maradtak a méretek is, ami a sportosabb, fekete színű betétekkel sem tűnik aprónak. A 4939 mm-es hosszhoz 2924 mm tengelytáv társul, az autó magassága 1457 mm, és tükrökkel együtt 1 centivel meghaladja a 2,1 métert is a szélessége. A hajtáslánc pozitív tulajdonságai itt is elérték a zöld rendszámhoz kötelező kritériumok szintjét, így eltéveszteni a plug-in A6-ost sem lehet a hazai forgalomban.

Belső tér Egyedi, össze nem téveszthető belsőt kapott a 2018-ban bemutatkozó A6-os, ami jó szokásához hűen kiemelkedő minőségérzettel párosul. Ezt már ránézésére tudja, de ettől még nem lesz mindenki kedvence. Az krómkeretek, a fényes fekete borítások és hasonló színű kijelzők nagyon letisztult képet mutatnak együtt – amit a minimális darabszámban jelen lévő fizikai gombok sem zavarnak össze. Néhány éve ilyet még csak egy tanulmányautóban tudtunk volna elképzelni. A középkonzol érintőkijelzője viszont lefelé eltolva helyezkedik el a műszerfaltól, ami jobban elvonja a figyelmet az útról, mint például a Mercedes két egymás mellé illesztett képernyője. Itt az Audiban még találunk egy másik kijelzőt is ezalatt, ami alaphelyzetben a hűtés/fűtés vezérlésére szolgál, illetve a navigáció használatakor erre tudunk kézzel rajzolni – amennyiben ezt a körülményes módját választanánk a címbevitelnek. A fizikai gombok hiánya ebben az autóban kevésbé zavaró, mint általában. Ennek oka az érthető logika mentén felépített menürendszer, valamint, hogy a kijelzők nem egyszerűen érintésre, hanem nyomásra reagálnak, amiről egy kattanással adnak visszajelzést. Mindezt nagyon gyorsan, igényesen. A középkonzolról elhagyták az MMI vezérlőt, és ez kifejezetten jót tesz az A6-osnak, semmi szükség rá, csak az irányítást bonyolítaná. A kormányon lévő vezérlőgombok nem jelentenek újdonságot és nehézséget, aki már ült a Volkswagen konszern egy másik modelljében, könnyen elboldogul majd itt is. A hibrid változat az utastér helykínálatát illetően sem kíván tőlünk kompromisszumot, elöl-hátul egyaránt bőséges a helykínálat – hosszú távon is kényelmes ülésekkel. Nem így a csomagtér, amiből a padló alá beépített 14,1 kWh kapacitású Li-Ion akkumulátor sokat elfoglal. A felület ugyan sík maradt, de az 530 literből csak 360-at sikerült megmenteni, amit csekély magassága miatt elég nehéz kihasználni. Derékig be kell bújni, ha a végében elkóborolt valami. Ebből a nagyságból még a töltőkábelek táskája is elfoglal egy részt, de itt legalább van mibe tenni azokat, nem kígyóznak szabadon és koszosan.

Technika Az Audi A6 a hibrid jelzőt minden jelenlegi motorváltozatára rásütheti ugyan, de a tesztelt hajtásláncot leszámítva ezek csak mild hibrid változatok. A négy- illetve hathengeres dízel- és benzinmotorok (163-340 LE) egy gázelvételkor vagy fékezéskor generátorként üzemelő indítógenerátort kaptak, ami besegít az autó gyorsításába, és csökkent pár decit a fogyasztáson. Mást nem tudnak, konnektorra nem dughatók. Nem úgy a kipróbált TFSI e hibrid 360 lóerővel, ami az A6 55 TFSI jelzésű benzineshez képest 20 lóerővel erősebb. A plusz teljesítményt nem adják ingyen: le kell mondanunk a háromliteres V6-os motorról és egy csendes, kevésbé elegáns, kétliteres, négyhengeres, szintén benzines turbóval muszáj beérnünk. Ez eleinte nem is olyan könnyű. Önmagában ez a benzinmotor nem okozna nagy örömet ebben az autóban, bár 252 lóerővel és a 370 newtonméteres nyomatékkal már tud lendületet tartani. Van szerencsére egy érezhető erővel besegítő villanymotor (142 LE, 350 Nm) – a hétfokozatú S-Tronic váltóval integrálták egy házba -, amivel együtt már szerethető menettulajdonságokra képes az A6. A közös munka gyümölcse 367 LE és 500 Nm, 5,6 másodperces sprintidő százra (55 TFSI: 5,1 mp), és 250 km/h-s végsebesség (tisztán elektromos módban 135 km/h). Menetteljesítményben tehát elmarad kissé a plug-in hibrid a benzines csúcsmodelltől, fogyasztásban ellenben látványos a javulás: az átlagfogyasztás 100 km-re vetítve 1,9 liter (7,6 helyett) és 17,4 kWh a gyári adat szerint. Ezt azért nem árt fenntartással kezelni, hiszen a 14,1 kWh-s akkucsomag 53 kilométerre elegendő (WLTP szerint) elektromos hatótávot biztosít. Azt ne gondoljuk, hogy lemerült akkuval a közel 2,1 tonnás limuzinnal gazdaságosan lehet ezek után furikázni. Fontos tehát a rendszeres töltés, ami egy 7,4 kW-os töltővel nagyjából 2,5 óra hosszan tart. Ennél gyorsabb opció nincs. Ráérősen, otthoni konnektorról természetesen tankolható az A6-is, de erre további 5 órát kell számolni a 2,5 órán felül. Rámegy egy éjszaka.

Vezetés Feltöltött akkuval viszont minden reggel öröm útra kelni. A benzinmotor ilyenkor tovább ágyban maradhat, de ha szükség van rá, azonnal és siránkozás nélkül ugrik neki a melónak. Sokszor egyébként nincs rá szükség. A városi forgalomban nélküle is elegendő a lendület a gyorsításokhoz, így fegyelmezetten használva valóban sokat spórolhatunk a benzinnel. Mindeközben meglepően csendesen suhanhatunk, ami ismeretlen nyugalmat és önbizalmat képes hozni a vezetésbe – és itt most nem motorhang hiányára gondolunk, hanem az összeszerelés minőségét dicsérjük. Az A6-ban nincs oda nem illő hang, zörgés vagy nyiszogás, nagyon masszív és minőségi benyomást kelt. Mint egy igazi luxuslimuzin, aminek nem okoz nehézséget a belvárosi közlekedés sem. A márka sajátosságát, az olykor feltűnően feszes felfüggesztést persze az A6 hibrid is megörökölte, de rossz úton sem hallani a hangját, inkább olyan, mintha valaki némán rázna minket a fotelban. Ez a tulajdonsága előnyére válik, amint kicsit sportosabbra vesszük a figurát: az A6-ossal könnyű gyorsan menni, az 5,6 másodperc kellemesen ülésbe szorít. Az akku csak javít a súlyponton, nem érezni tohonyának, a kormányzás pedig kellően precíz és közvetlen, hogy oda érkezzünk a kanyarban, ahová eredetileg is elképzeltük. A benzinmotor és a Quattro-hajtás egyaránt észrevétlenül és remekül végzi a feladatát, a fék jól adagolható. Az A6-ost így élmény kormányozni mindaddig, amíg van kraft az akkumulátorban. Utána alábbhagy a jóhangulat. És hiába számít az 53 kilométeres hatótáv elfogadható értéknek a plug-in hibridek között, mégis kevéske ahhoz, hogy meggyőzze a technikában kételkedőket. Napi használatra elég lehet, de egy belváros – külső kerület oda-vissza távolság már könnyen leapasztja a „tankot”. Ez a technika így mindennapi töltést kíván, ami nem lehetetlen feladat, mégis kényelmetlen az egyszerű tankoláshoz fogott közönségnek. Nekik fájó pont lehet a villámtöltési lehetőség kihagyása is. Amint kifogyott a szufla a villanymotorból, az A6 egy átlagos limuzinná válik, ahonnan gyorsan hiányozni kezd a motorhang és az a lendület is, amit elvárunk egy közel 30 milliós prémium modelltől. Az indulások ilyenkor is villanymotornál kezdődnek ugyan, de ennél többet nem töltődik az akku, azonnal jön a kissé unalmasnak tűnő benzinmotor. Egy hosszabb utazás során lehet spórolni egyébként a töltéssel a városi forgalomra, erre való az Auto melletti Hold (tart) beállítás a Hybrid üzemmódnál. Benzinmotoros töltési lehetőség itt sincs, ahogy a plug-in hibridek többségénél, mert úgy nem gazdaságos táplálni a villanymotort. Egy autópályás utazással és egy kevés villanymotor nélküli városi szakasszal gyorsan össze is jött így a 10 literes fogyasztás.

Költségek Az Audi A6 55 TFSI e modell alapára 24 265 890 Ft, ami kétmillióval haladja meg a benzines modellét. A jelentősen magasabb felszereltség miatt ezt még elnézzük neki, de ne gondoljuk, hogy itt nehéz lenne további milliókat elkölteni. A tesztautónk esetében ez sikerült valakinek: felextrázva 29 228 830 forinttal rövidítette volna meg ez a konkrét modell egy alkudozásban kevésbé jártas vásárlót. Fenntartásban azért sokat spórolhat a plug-in hibrid, amennyiben kellően olcsón és rendszeresen tudjuk tölteni annak akkumulátorát – pl. egy otthoni töltővel és napelemes rendszerrel. Az Audi A6 55 TFSI és vetélytársai – Listaár, forint A Mercedes GLE 350 de 4MATIC és vetélytársai – Listaár, forint Audi A6 55 TFSI e (367 LE, 53 km hatótáv) 24 265 890 BMW 530 e xDrive (292 LE, 53 km hatótáv) 24 711 000 Mercedes E 300 e 4MATIC EQ Power (320 LE, 50 km hatótáv) 21 515 970 Volvo S90 T8 Plug-in Hibrid AWD (390 LE, 44 km) 20 990 000