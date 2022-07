Ilyen Volkswagen nem lesz már – VW Passat GTE

Bemutatásakor még egészen újdonságnak számított, hogy a B8-as műszerfalán keresztben szellőzőket húztak végig, ma annyira nem meglepő, de még jól néz ki. Ennek közepén pihen a legfölöslegesebb belső alkatrész, a semmilyen betűtípussal felragasztott Passat-felirat egy kis zongoralakk plaketten, mintha nem tudnánk, miben ülünk. Ilyen korábban is volt a Passatokban, nem meglepő. Talán az egyenbeltér miatt fontos, nehogy összekeverjük más VW-modellekkel?

Mert a Passat-belső nem az egyediségről szól. Szögre ugyanazokat az elemeket találjuk benne, mint egy Golfban vagy egy Tiguanban, de a kisebbekből is látunk ismerős gombokat. Az anyaghasználat is teljesen átlagos, vannak jól eltalált, szépen kivitelezett elemek, a műanyagokról viszont egészen más jut eszembe, nem a jó minőség. A modell frissítése óta ez a harmadik Passat, amivel találkozom, és örömteli, hogy ebben már nem nyikorog a könyöklő fedele.

Több szempontból is igazán jól szerepel a Passat-belső, és az egyik, talán legfontosabb a méret. A hely hatalmas minden irányban, úgy érzem, ha 20 centivel magasabbra, vagy szélesebbre nőttem volna, akkor is elférnék a vezetőülésben. Hátul a magasak is keresztbe tett lábbal tudnának ülni, miközben a jókora üvegtetőn át élvezhetik a napsütést, hóesés látványát, vagy akár a csillagokét. Mindebben az a legjobb, hogy a teret nem fölfelé bővítéssel tették naggyá, ezért a Passatban nagyon autószerűen ülünk. A sofőr ülhet mélyen és hátul, az üléshez hasonlóan tág határok között állítható a kormány helyzete is, így egy percig nem volt panaszom a testtartásra, kényelmere.

Sportosabb üléseket kap a GTE, mint a többi Passat-variáns, elöl állítható az ülőlap hossza is, remekül beállítható a háttámla dőlése, de mivel gondoltak a testesebbekre, így az ülés szélesebb annál, mint amibe én vékonyként passzolnék. Hatalmasak a hátsó ajtók, a bejutás nagyon könnyű, utazni pedig remek ezeken a helyeken is. Árnyékoló húzható az ablakokra, beállítható magunknak a klíma és állítható a háttámla dőlésszöge, így egy hosszú út is kényelmes lehet. Csomagtere alapesetben 650 literes, erre csak a Superb tud rálicitálni egy 10-esel.

Kellőképpen modern a B8-as beltere, a sofőr előtt 12,3 colos műszeregység feszít, aminek a megjelenítése változtatható, műszerek helyett mutathat akár teljes térképet is. Minden hasznos infót láthatunk rajta, és könnyen változtatható a blokkok tartalma. Multimédiában is erős a frissített modell, a konszern 9 colos, üveg érintőfelületű kijelzőjét kapta a tesztautó is. Ez a rendszer minden eddigi VW-multimédiánál jobban kezelhető, pedig már korábban sem volt igazán gond vele. A megjelenítés éles, a menü viszonylag logikus, a grafikák pedig kimondottan szépek és részletgazdagok.