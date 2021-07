Találkozni egészen elvadult hiedelmekkel arról, hogy a hibrid Toyoták nem igényelnek rendszeres karbantartást és javítást, de ez nem így van. Valóban nagyon szerény a szervizigényük, de nem negligálhatók a szükségleteik. A Toyota Prius III-nak is van bizonyos karbantartási minimumszükséglete, amit meg kell neki adni.

Tudomásul kell venni, hogy ennek az eredendően tényleg nagyon megbízható és tartós autónak is akadhatnak javítandó bajai, ha használtan megveszitek. Ne higgyétek el, hogy a Prius III-mal 300-400-600 ezer kilométerig elég a rendszeres olajcsere. 5-12 éves autókat tudtok megvenni használtan és rengeteg közöttük az ex-taxi európai városokból. A videóban ezek kiszűrésére is adunk tippeket és a Toyota Prius 3 fő hibalehetőségeit is bemutatjuk.

Köztük van a magas olajfogyasztás, az eltömődő szívócsonk, a hibás kipufogógáz-visszavezetés, a cellák túlmelegedése és elromlása az akkucsomagban, az inverterhiba vagy a hengerfejesedés. De ez sokszor nem az autó hibája, a Toyota Prius III hibalehetőségeinek zöme éppúgy a hiányos karbantartásból és/vagy a nem megfelelő használatból fakad, akárcsak a többi, sokkal kevesebbre értékelt használt autóban.

