Ebben a kompaktban megnéznek – DS 4 E-Tense

Kézműves munka eredménye a DS-ek utastere. A kommersz márkáktól az választja el, hogy gondosan kiválasztott anyagokból, alapos kézi munkával állítják össze a nagy részét. Egyes összeállításokban ez nagyon jól látszik és a hangulat hangsúlyos, más kombinációkban viszont messze nem érezni ugyanazt a minőséget, ezért sem szerencsés a tesztautó beltere.

A nemzetközi bemutatón több változathoz is szerencsém volt, azokhoz képest ez a belső tér egészen egyszerű. Az agyagokkal nincs gond, mindenfelé jó minőségű bőrrel találkozunk, kiváló a tapintási érzet és az összeszerelés, de azzal, hogy minden fekete, zongoralakk vagy króm, nem adja át az igazi énjét. Világos, vagy barna bőrkárpittal, gondosan kivitelezett valódi fa betétekkel ordítóan minőségi a belső hangulata. Pedig ebben sincs sokkal kevesebb munka, az ülések kárpitjának egy részét, vagy az ajtókárpitokat és a középkonzol borítását, a kormányét kézzel varrják a bonyolult minták miatt, és ettől azért más az egész fekvése, mint egy Peugeot 308-é, vagy Opel Astráé.

Legalább annyira más a beltér, minden más autóhoz képest, mint a külső. Az ergonómiai megoldásokat szokni kell – mélyen ül a digitális műszeregység kijelzője, az ablakemelőket az ajtók felső éleire tették, a váltó csak egy kis pöcök egy lyuk mélyén a középkonzolon – de végső soron minden hagyományos. Szokatlan viszont a középkonzol kialakítása, került rá egy érintőkijelző, ami semmi másra nem jó (még), minthogy a fő képernyő kedvencek menüjét irányítsuk vele. Később elvileg kerül rá írásfelismerés, de egyelőre haszontalannak tűnik, és csak zavaró, ha a mögötte lévő, egyébként jó nagy tárolórekeszből szeretnénk valamit kivenni.

Nagyok az ajtók zsebei, a könyöklő alatti doboz is elnyel sok mindent, és a térérzet sem rossz, 180 centis magam mögé pedig hátra simán be tudok ülni minden kényelmetlenség nélkül. Praktikumban tehát nem szenved hiányt, egyedül a plug-in hibrid 390 literes csomagtere tűnhet kevésnek – és ebből még a kábelek is elvesznek – de a kategóriában ez sem rossz érték.

Multimédiája teljesen új, egyelőre egyik Stellantis-modellben sem találkoztunk a 10 colos kijelzőn futó szoftverrel, de hamarosan a DS 9 is megkapja. A menü logikájában hasonlít a régebbire, de a megjelenítés sokkal szebb, a beállításokban is több a lehetőség, a rendszer azonban sokszor akad, lassú, és a mobiltelefonnal való vezeték nélküli kommunikációjába is csúsznak hibák, lenne még mit reszelni rajta.